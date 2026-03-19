Getinjo publikon këngën e re "ADN"
Rap-artisti i njohur shqiptar, Getinjo, rikthehet me një projekt të ri muzikor.
Kënga e titulluar “ADN” vjen e shoqëruar edhe me videoklip, duke sjellë ritmet karakteristike që e kanë bërë reperin të njohur mes fansave.
Producimi i këngës është realizuar nga Fisnik Beatz, i cili ka bashkëpunuar më parë me artistë të njohur në skenën shqiptare.
Videoklipi i këngës përforcon mesazhin e projektit dhe sjell pamje vizuale që lidhen ngushtë me tekstin dhe ritmin e këngës.
Fansat kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale, duke treguar entuziazëm për rikthimin e reperit.
Stili i Getinjos është i veçantë dhe i njohur për kombinimin e rapit me ritme moderne, duke e bërë çdo projekt të tij të dallueshëm.
Kënga “ADN” nuk bën përjashtim, duke ruajtur energjinë dhe karakterin unik të artistit.“ADN” tashmë është e disponueshme në platformat digjitale dhe videot muzikore mund të ndiqen online. /Telegrafi/
