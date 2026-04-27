Gara globale për AI - në cilin vend ndodhen më shumë qendra të të dhënave?
Qendrat e të dhënave janë shtylla kurrizore e Al dhe fuqizojnë gjithçka, nga pyetjet e chatbot-evem videot e transmetuara dhe skedarët e ruajtur në cloud.
Ato janë objekte të mëdha që strehojnë servera, sisteme ruajtjeje dhe pajisje rrjeti që përdoren për të ruajtur, përpunuar dhe shpërndarë të dhëna.
Sa më shumë qendra të dhënash, aq më shumë Al.
Por ato përdorin sasi të mëdha energjie dhe kërkojnë shumë tokë.
Qendrat e të dhënave janë “vendi ku ndodhet kompjuteri”, sipas Raportit të Indeksit të Al 2026, të botuar nga Instituti Stanford.
Raporti thekson se “kapaciteti i tyre, shpërndarja gjeografike dhe zinxhirët themelorë të furnizimit formësojnë se cilat sisteme të Al mund të ndërtohen dhe ku”.
Cilat vende kanë më shumë qendra të të dhënave në mbarë botën? Sa prej tyre ndodhen në Evropë? Dhe si krahasohet Evropa në shpërndarjen globale të qendrave të të dhënave?
SHBA-të kryesojnë me një diferencë të madhe
Pjesa më e madhe e infrastrukturës së qendrave të të dhënave në botë është e përqendruar në një numër të vogël vendesh.
Sipas Cloudscene, të cilin e përdor edhe raporti, Shtetet e Bashkuara (SHBA) kryesojnë me një diferencë të madhe me 5,427 qendra të dhënash në vitin 2025.
Ky është më shumë se dhjetë herë numri në çdo vend tjetër, duke treguar shkallën e lidershipit të SHBA-së.
Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar përpara Kinës
Dy ekonomi të mëdha evropiane, Gjermania (529) dhe Mbretëria e Bashkuar (523), vijnë pas SHBA-së. Është e habitshme që ato renditen përpara Kinës, e cila ka 449 qendra të dhënash, pavarësisht fuqisë së saj si një fuqi teknologjike dhe inovative.
Kanadaja (337), Franca (322) dhe Australia (314) janë vende të tjera me mbi 300 qendra të dhënash.
Holanda është gjithashtu afër këtij niveli me 298 qendra.
Shumica e vendeve të mbetura kanë secili më pak se 300 objekte.
Rusia (251) dhe Japonia (222) plotësojnë 10 vendet e para për nga numri i qendrave të të dhënave. Brazili dhe Meksika gjithashtu kanë midis 150 dhe 200 qendra.
Totali i BE-së është më pak se gjysma e SHBA-së
Vendet e BE-së së bashku kanë 2,269 qendra të dhënash. Kjo përbën 42% të totalit të SHBA-së. Kur përfshihet edhe Mbretëria e Bashkuar, shifra rritet në rreth 51% të nivelit të SHBA-së. Kjo thekson përsëri pozicionin e fortë të SHBA-së.
Shpërndarja e qendrave të të dhënave në të gjithë Evropën
Pas pozicioneve të forta të Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Holandës, vetëm disa vende të tjera evropiane kanë më shumë se 100 qendra të dhënash. Këto janë Italia (168), Spanja (144), Polonia (144) dhe Zvicra (121).
Suedia (95), Belgjika (81), Austria (68), Ukraina (58), Irlanda (55) dhe Danimarka (50) kanë midis 50 dhe 100 qendra të dhënash.
Modelet rajonale janë të qarta në shpërndarjen e qendrave të të dhënave në Evropë. Evropa Perëndimore dominon, ndërsa Evropa Veriore është më e vogël, por strategjikisht e rëndësishme. Evropa Qendrore dhe Lindore janë më të fragmentuara dhe më pak të zhvilluara.
Disa vende të BE-së kanë më pak se 35 qendra të dhënash. Ndër vendet kandidate për në BE, Turqia kryeson me 35. /Telegrafi/