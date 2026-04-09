Gabimi pas ngjyrosjes që ndikon në zbehjen e ngjyrës – si ta ruani shkëlqimin më gjatë
Gabimet në kujdesin e flokëve të ngjyrosura mund të përshpejtojnë humbjen e ngjyrës. Mësoni si ta mirëmbani siç duhet ngjyrën dhe ta zgjasni shkëlqimin e saj
Nga salloni dilni me një nuancë të përsosur dhe plot shkëlqim. Flokët duken të shëndetshme, reflektojnë bukur dritën, ndërsa ndjenja e vetëbesimit është në nivel të lartë. Megjithatë, pas vetëm disa ditësh vëreni se ky efekt ka filluar të zbehet dhe pyesni veten ku ka humbur shkëlqimi fillestar.
Mirëmbajtja e flokëve të ngjyrosura kërkon qasje të veçantë, por shumë gra bëjnë të njëjtat gabime gjatë kujdesit dhe kështu përshpejtojnë humbjen e pigmentit. Shkaku më shpesh nuk qëndron te puna e parukierit, por te zakonet që keni në shtëpi.
Gabimi më i madh pas ngjyrosjes është larja e flokëve shumë herët
Një nga gabimet më të shpeshta është larja e flokëve menjëherë pas ngjyrosjes. Gjatë tre ditëve të para, uji dhe shamponi mund të shpëlajnë pigmentin para se shtresa sipërfaqësore e fijes së flokut të mbyllet plotësisht, për shkak të së cilës flokët humbasin shkëlqimin dhe thellësinë e ngjyrës.
Kjo periudhë është veçanërisht e rëndësishme sepse procesi i ngjyrosjes është mjaft agresiv. Që ngjyra të depërtojë në brendësi të fijes së flokut, preparatet hapin përkohësisht shtresën e saj të jashtme. Nëse ajo nuk mbyllet në kohë, pigmenti shpëlahet lehtë që në kontaktin e parë me ujin.
Shkenca e flokut dhe ndikimi i vlerës pH në ngjyrë
Që ta kuptoni më mirë si ta ruani ngjyrën, është e rëndësishme të dini çfarë ndodh brenda vetë fijes së flokut. Gjatë ngjyrosjes, flokët kalojnë nëpër një proces të rëndësishëm kimik. Studimet në fushën e dermatologjisë kozmetike tregojnë se vlera e lartë e pH-së së produkteve shkakton hapjen dhe fryrjen e kutikulës, gjë që u mundëson përbërësve kimikë të depërtojnë më thellë në strukturën e flokut, transmeton Telegrafi.
Rregulli i 72 orëve e ruan pigmentin brenda kutikulës
Pas përfundimit të trajtimit, kutikulës i duhet një kohë e caktuar që të kthehet në gjendjen e saj natyrale, të mbyllur. Pikërisht atëherë fillon mbrojtja e vërtetë e flokëve të ngjyrosura. Nëse flokët i lani që të nesërmen në mëngjes, uji depërton në fije dhe shpëlan molekulat e sapoformuara të ngjyrës. Prandaj rekomandohet që larja e parë të shtyhet të paktën tri ditë, sepse pikërisht kjo durim ruan si ngjyrën, ashtu edhe paratë që keni investuar.
Rutina e duhur e larjes pa ujë të nxehtë dhe pa sulfate
Kur kalon periudha prej 72 orësh, mënyra se si kujdeseni për flokët gjatë larjes së përditshme bëhet thelbësore për ruajtjen e ngjyrës. Uji i nxehtë mund ta përshpejtojë dukshëm shpëlarjen, sepse ndikon duke hapur strukturën e flokut. Prandaj është e rëndësishme të përshtatet rutina e kujdesit.
Temperatura e ujit duhet mbajtur më e ulët për të parandaluar tharjen shtesë. Rekomandohet përdorimi i shampove të buta pa sulfate, sepse përbërësit agresivë largojnë pigmentin nga sipërfaqja e flokut. Në ditët kur nuk i lani flokët, është e dobishme të përdorni kapelë dushi për t’i mbrojtur nga avulli, i cili gjithashtu ndikon në strukturën e tyre. Hidratimi i rregullt, të paktën një herë në javë, ndihmon shtesë në ruajtjen e shëndetit dhe shkëlqimit të flokëve.
Tharja dhe stilimi i flokëve të ngjyrosura pa dëmtuar strukturën
Kujdesi nuk përfundon me daljen nga banjo. Fërkimi i ashpër me peshqir mund të dëmtojë shtresën e jashtme të flokut, ndaj është më mirë që flokët të thahen butësisht me prekjen e lehtë, duke përdorur materiale të buta si pambuku apo mikrofibra.
Pas larjes vjen faza e stilimit, e cila gjithashtu mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e ngjyrës. Përdorimi i pajisjeve me nxehtësi pa mbrojtje çon në zbehje më të shpejtë të pigmentit. Preparatet për mbrojtje termike krijojnë një shtresë që zbut ndikimin e temperaturave të larta dhe parandalon dëmtimin e flokut. Pikërisht për shkak të ekspozimit të përditshëm ndaj nxehtësisë dhe tharjes, ngjyra shpesh humbet intensitetin, ndërsa majat bëhen të dëmtuara.
Truku për zgjatjen e qëndrueshmërisë së ngjyrës është larja më e rrallë e flokëve
Ulja e shpeshtësisë së larjes në dy deri në tri herë në javë mund ta zgjasë ndjeshëm qëndrueshmërinë e ngjyrës. Ndërkohë, shamponi i thatë mund të ndihmojë që flokët të duken të freskëta pa ekspozim shtesë ndaj ujit dhe kimikateve.
Herën tjetër kur t’i ngjyrosni flokët, mbani mend se përcaktimi i saktë i momentit të larjes së parë mund të bëjë një ndryshim të madh në pamjen dhe qëndrueshmërinë e modelit tuaj të flokëve. /Telegrafi/