Gabimi më i shpeshtë gjatë prerjes së flokëve: Një detaj i vogël që ju lë të zhgënjyer nga salloni
Një prerje e re mund të jetë kënaqësi ose zhgënjim, gjithçka varet nga përgatitja dhe komunikimi me floktarin
Marrja e një frizure të re mund të jetë kënaqësi e vërtetë ose një zhgënjim i madh, në varësi të mënyrës si shkon takimi në sallon. Nëse shkoni të papërgatitur ose pa e ditur saktë çfarë doni, vizita mund të kthehet në burim pakënaqësie.
Ekspertët e fushës së parukerisë thonë se gabimi më i shpeshtë që bëjnë njerëzit gjatë prerjes së flokëve lidhet me mungesën e komunikimit të qartë.
Gabimi që duhet shmangur
Mos shkoni kurrë për prerje flokësh pa një ide të qartë se si ta shpjegoni saktësisht çfarë dëshironi, idealisht duke marrë me vete fotografi frymëzuese.
Shumë njerëz mendojnë se floktari e “kupton vetë” atë që duan vetëm nga disa fjalë të përgjithshme për stilin, por kjo është një supozim i rrezikshëm. Fjalët tuaja mund të krijojnë një pamje krejt tjetër në mendjen e stilistit, gjë që shpesh çon në pakënaqësi me rezultatin, transmeton Telegrafi.
Si të përgatiteni për frizurën perfekte
1. Merrni fotografi me vete
Fotografitë e bëjnë më të qartë idenë tuaj dhe largojnë stresin gjatë takimit. Përshkrimi i formës së prerjes, gjatësisë apo nuancës së ngjyrës shpesh nuk mjafton, sepse floktari mund të imagjinojë diçka krejt tjetër. Jini të gatshëm të diskutoni se çfarë funksionon për flokët tuaj dhe çfarë jo. Mos hezitoni të jeni të detajuar – floktarët e vlerësojnë këtë.
2. Merrni parasysh tipin e flokëve tuaj
Fotografitë ndihmojnë, por duhet të jeni realistë për teksturën, dendësinë dhe mënyrën si i stiloni flokët tuaj. Këta faktorë ndikojnë drejtpërdrejt në rezultatin përfundimtar. Nëse nuk jeni të sigurt, kërkoni këshilla nga floktari për përshtatjen më të mirë sipas flokëve tuaj.
Si në shumë fusha të jetës, edhe këtu çelësi është komunikimi i mirë. Një ide e qartë dhe pritje reale janë mënyra më e sigurt për të marrë frizurën që vërtet dëshironi. /Telegrafi/