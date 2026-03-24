FSSH-Maqedoni: Spitalet duhet të kontrollojnë rezervat e heliumit, mund të ketë ndërprerje të furnizimit
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) ka lëshuar një paralajmërim urgjent për institucionet publike të kujdesit shëndetësor në Maqedoni që kanë aparatura për rezonancë magnetike (MRI) për të kontrolluar rezervat e tyre të heliumit dhe për të siguruar menjëherë sasi shtesë. Arsyeja është një ndërprerje e mundshme e furnizimit në tregun evropian, si dhe një rritje e ndjeshme e çmimeve për shkak të tensioneve aktuale gjeopolitike që lidhen me situatën në Iran.
Sipas autoriteteve, heliumi është një element kyç për funksionimin e aparaturave MRI, pasi përdoret për të ftohur magnetët superpërçues. Pa të, pajisjet nuk mund të funksionojnë, gjë që mund të çojë në një ndërprerje të shërbimeve diagnostikuese për pacientët.
Siç informoi Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, apeli është parandalues dhe synon të shmangë problemet e mundshme në funksionimin e sistemit shëndetësor në kohën e duhur.
Ai theksoi se është e rëndësishme që institucionet të vlerësojnë situatën dhe të reagojnë ndërsa heliumi është ende i disponueshëm në treg.
Aktualisht, çmimi i heliumit është rritur me rreth 30 përqind, dhe ka njoftime se mund të rritet më tej. Problemet e furnizimit shoqërohen me ndërprerje në zinxhirët globalë të furnizimit, pjesërisht të shkaktuara nga konfliktet dhe dëmtimet në infrastrukturë në rajonin e Gjirit Persik./Telegrafi/