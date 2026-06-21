Fshati i ndërtuar në formë rrethi në Turqi tërheq vizitorët
Në Adiyaman të Turqisë, fshati Kusakkaya, i ndërtuar pas një rrëshqitjeje dheu të ndodhur 56 vite më parë, tërheq vëmendjen si një nga vendbanimet rurale më të pazakonta në Turqi me planin e tij rrethor të vendosjes.
Fshati Kusakkaya, i lidhur me qendrën e Adiyamanit, u zhvendos në një zonë të re pas rrëshqitjes së dheut të vitit 1970, e cila e bëri zonën e vjetër të banimit të rrezikshme.
Sipas projektit të përgatitur pas fatkeqësisë, ndërtimi i fshatit filloi në vitin 1973 me një plan rrethor jo të zakonshëm.
Në kuadër të projektit të quajtur nga banorët "Projekti Selanik", 82 banesa pas fatkeqësisë u përfunduan dhe iu dorëzuan pronarëve në vitin 1982.
Pavarësisht viteve që kanë kaluar, fshati ka ruajtur strukturën e tij origjinale arkitekturore dhe në vitet e fundit është kthyer në një destinacion për udhëtarët, fotografët dhe dashamirësit e dronëve.
Në qendër të fshatit ndodhen hapësira të përbashkëta, ndërsa shtëpitë janë të renditura në formë rrethi rreth kësaj qendre.
Me strukturën e tij të planifikuar, fshati ka një siluetë të veçantë dhe dallohet si një shembull unik mes vendbanimeve rurale në Turqi.
Kryetari i fshatit Kusakkaya, Hasari Oguz, tha se: "Pas rrëshqitjes së dheut, shteti ynë na ndërtoi një fshat të ri këtu. Këtij fshati të ndërtuar në formë rrethore i thonë 'Projekti Selanik'. Është i pari dhe një shembull në Turqi. Në atë kohë u ndërtuan 82 shtëpi. Projektimi në formë rrethore është shumë i bukur". /AA/