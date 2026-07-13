Franca mbyll reaktorët bërthamorë për shkak të valës së të nxehtit
Grupi shtetëror francez i energjisë EDF mbylli përkohësisht tre reaktorë bërthamorë, ndërsa paralajmëroi se shtatë të tjerë mund të kenë nevojë të rregullojnë prodhimin e tyre të energjisë ndërsa vala e të nxehtit që përfshin vendin vazhdon.
Sipas kompanisë, masa është një kërkesë për mbrojtjen e mjedisit për të shmangur shkarkimin e ujit tepër të nxehtë në lumenj që tashmë po ngrohen për shkak të valës së të nxehtit.
Centralet bërthamore përdorin ujin e lumenjve për të ftohur reaktorët e tyre përpara se ta lëshojnë ujin e ngrohur përsëri në lumenj.
"Nuk ka rrezik për sigurinë bërthamore. Reaktorët janë të aftë të operojnë në kushte të temperaturës së lartë. Këto kufizime kanë për qëllim mbrojtjen e florës dhe faunës ujore", tha një zëdhënës i EDF-së.
EDF tha se tre reaktorë bërthamorë janë aktualisht jashtë funksionit: Njësia 2 në Golfech (1,300 MW), Njësia 3 në Bugey (900 MW) dhe Njësia 2 në Chooz (1,450 MW).
Bazuar në parashikimet më të fundit të motit, Njësia 3 e Bugey është planifikuar të mbetet jashtë funksionit deri më 19 korrik, Njësia 2 e Golfech deri më 22 korrik dhe Njësia 2 e Chooz deri më 25 korrik.
Planifikimi dhe kohëzgjatja e këtyre ndërprerjeve të reaktorëve të shkaktuara nga mjedisi do të përshtaten sipas ndryshimeve në parashikimet e motit.
"Shtatë reaktorë të tjerë bërthamorë mund të jenë të detyruar të përshtasin prodhimin e tyre të energjisë, i cili luhatet gjatë gjithë ditës", tha zëdhënësi i EDF-së.
ngjarje të jashtëzakonshme të erës që mund të prishin infrastrukturën e energjisë. /Telegrafi/