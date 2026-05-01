Franca dhe Gjermania dërgojnë zjarrfikës në Holandë për të ndihmuar në luftimin e zjarreve
Franca dhe Gjermania dërguan njësi zjarrfikëse në Holandë për të ndihmuar në luftimin e zjarreve në pyje që shpërthejnë në disa zona.
Shumë nga zjarret, të cilat shpërthyen të mërkurën dhe të enjten, po përhapeshin në tokë të përdorur për stërvitje ushtarake, përfshirë një poligon artilerie, në jug.
Autoritetet holandeze të stresuara kërkuan ndihmë për përballimin e emergjencës përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, me Francën dhe Gjermaninë që iu përgjigjën.
Ministri i Brendshëm francez Laurent Nuñez tha se Parisi kishte dërguar 41 personel të sigurisë civile dhe 10 automjete.
Një total prej 67 zjarrfikësish, 21 automjetesh dhe tre rimorkiosh u dërguan nga shërbimi zjarrfikës i Bonit në Gjermani.
Një zëdhënës i ushtrisë holandeze, Major Mike Hofman, konfirmoi se "fushat e stërvitjes së ushtrisë ishin në përdorim në kohën kur shpërthyen zjarret".
Ai tha se një hetim ishte duke u zhvilluar “për të shqyrtuar nëse ka ndonjë lidhje midis operacioneve ushtarake dhe origjinës së zjarreve”.
Kreu i forcave të armatosura holandeze njoftoi se po merren masa paraprake shtesë në terrenin e përdorur për stërvitje për shkak të thatësirës që aktualisht po përvëlon vendin.
Megjithatë, ai shtoi se stërvitjet ushtarake që po zhvillohen nuk do të pezullohen.