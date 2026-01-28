Fqinjët përdorin një “dërrasë lundruese” për të shpëtuar burrin që ra në akull në një liqen në Wisconsin
Një grup fqinjësh në një liqen në Wisconsin përdorën një “dërrasë lundrimi” për të shpëtuar një burrë që ra në ujë pasi akulli u ça ndërsa ai po peshkonte.
Michael Mossman, banor i zonës së Racine County, dëgjoi thirrjet për ndihmë dhe menjëherë njoftoi 911 para se të dilte në liqen me “dërrasë lundrimi”.
Pamjet e regjistruara tregojnë momentin kur Mossman dhe fqinjë të tjerë arrijnë tek burri dhe e nxjerrin nga uji.
Sipas zjarrfikësve, i lënduari u dërgua në spital në gjendje të qëndrueshme.
Ai kishte veshur pajisje lundruese, të cilat e ndihmuan të mbante kokën mbi ujë.
Autoritetet paralajmëruan se asnjë akull nuk është kurrë plotësisht i sigurt dhe kërkuan kujdes maksimal. /Telegrafi/
