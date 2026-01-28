Një grup fqinjësh në një liqen në Wisconsin përdorën një “dërrasë lundrimi” për të shpëtuar një burrë që ra në ujë pasi akulli u ça ndërsa ai po peshkonte.

Michael Mossman, banor i zonës së Racine County, dëgjoi thirrjet për ndihmë dhe menjëherë njoftoi 911 para se të dilte në liqen me “dërrasë lundrimi”.

Pamjet e regjistruara tregojnë momentin kur Mossman dhe fqinjë të tjerë arrijnë tek burri dhe e nxjerrin nga uji.

Sipas zjarrfikësve, i lënduari u dërgua në spital në gjendje të qëndrueshme.

Ai kishte veshur pajisje lundruese, të cilat e ndihmuan të mbante kokën mbi ujë.

Autoritetet paralajmëruan se asnjë akull nuk është kurrë plotësisht i sigurt dhe kërkuan kujdes maksimal. /Telegrafi/

