Formacionet zyrtare, Celje – Drita: Gjilanasit kërkojnë mrekullinë
Pas humbjes me rezultat 3-2 në “Fadil Vokrri”, skuadra e Drita është gati për ndeshjen kthyese ndaj kampionëve sllovenë të NK Celje në kuadër të playu-offit të Ligës së Konferencës.
Trajneri Zekirija Ramadani ka zgjedhur formacionin me të cilin do të përballet me rivalët nga Sllovenia, duke ëndërruar një kualifikim historik për më tej.
Pas paraqitjes inspiruese në Kosovë, Drita do të kërkojë të mbajë gjallë shpresat për kalimin tutje, duke u përpjekur të shfrytëzojë çdo mundësi në fushën e kampionëve slloven.
Ramadani luan në sulm me emra si Veton Tusha, Blerim Krasniqi dhe Liridon Balaj.
Ndeshja pritet të jetë dramatike dhe vendimtare për fatin e ekipeve në këtë fazë të garës.
Celje: Leban – Nieto, Vuklisevic, Hrka, Kvesic – Seslar, Iosilov – Calusic, Bejger, Kucys – Vancas.
Drita: Maloku – Bes.Krasniqi, Bejtullai, Pellumbi, Sheji – Ovouka, Limaj, Dabiqaj – Tusha, Balaj, Bl. Krasniqi.
