“Flamingot më kanë bërë të mendoj thellë”, Rama nuk heq dorë nga Paketa e Maleve: Do të jetë histori suksesi
Kryeministri Edi Rama, në një bashkëbisedim në rrjetet sociale, ka zgjedhur të komentojë sërish protestën, e cila sot hyn në ditën e saj të 52-të.
Kryeministri Rama ka thelluar kthesën për protestën, duke u shprehur se historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re, e cila e ka bërë të mësojë dhe të mendojë më thellë.
Ai shtoi se Paketa e Maleve do të jetë një histori suksesi e së ardhmes, gjë që sipas tij u ka munguar njerëzve.
“Ajo që unë di të them është që “Paketa e maleve” është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Kjo është ‘Paketa e maleve’ dhe këto janë argumentet dhe faktet. Zhurma, llafet dhe akuzat, shpifjet, sharjet vetëm mjegullojnë sytë e atyre që merren me to apo zhyten në to.
‘Paketa e maleve’ do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe e shqiptarëve për të ba Zvicrën e vogël të Blertës. Ne po them përsëri me dialektin e maleve. Kështu që po shkoj për Theth aty ku realiteti i hedh poshtë të gjitha, të gjitha aguridhet dhe broçkullat që thuhen për mënyrën se si mund të zhvillohet ekonomia e maleve. Aty ku realiteti tregon se njerëzit që punojnë dhe fitojnë, në rastin më të mirë në raport me gjithë këto muhabete, kanale sociale, mund të bëhen viktima të sulmeve, siç u bënë, të sulmeve më agresive dhe më të ulëta mbi djersën e tyre, mbi sakrificat e tyre, mbi gjakun e tyre, mbi ato yjet e përshtypjeve të njerëzve që shkonin, shkojnë dhe do vazhdojnë të shkojnë, të trokasin në dyert e atyre ekonomive, të atyre realiteteve, të atyre agro-turizmave, të atyre bujtinave”, tha ai.
“Ato yje ndajnë Shqipërinë e dembel haneve që duan vetëm lekë dhe flasin vetëm për lekë dhe nuk lënë gjë pa thënë për të gjithë të tjerët që lekun e fitojnë me punë dhe që e kanë në majë të gojës fjalët më të ulëta dhe që shpifin e shajnë për këdo. Ato yje janë Shqipëria reale e punës. Ato yje janë Shqipëria që do bahet “Zvicra e vogël” atje nëpër male dhe ato yje u sulmuan, u shuan për pak ditë, por u kthyen përsëri dhe shkëlqejnë siç shkëlqejnë pikat e djersës të gjithë atyre njerëzve që merren me sipërmarrje në Shqipëri, të gjithë atyre njerëzve që krijojnë punë, të gjithë atyre njerëzve që japin punë, të gjithë atyre njerëzve që fitojnë me punë dhe që u bënë target. U bën target si shëmbëlltyra të një sistemi që disa sorra, disa korba duan ta kthejnë përmbys, por nuk kthehet përmbys më ky sistem.
Ky është sistemi i garës, ky është sistemi i punës, ky është sistemi i meritës. Natyrisht, këtu do ndalem sepse pastaj për çfarë unë kam reflektuar personalisht nga gjithë ajo që kemi parë, nga pasqyra e bulevardit të flamingove, është temë tjetër dhe do ta ndaj me të gjithë në ditët në vijim.
Por ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë për mua të paktën sepse është i ndarë për historinë. Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbave që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një në një shëmbëlltyrë simetrike, simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që ta tani s’dihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmes së Shqipërisë. Është vetëm e shkuara. E shkuara që vjen në forma shumë të rrezikshme dhe shumë shqetësuese, po të shohim historinë.
Ekstremet, ekstremet e majta dhe djathta që vijnë për të sjellë më të keqen për një vend, përmes sharlatanësh, përmes delirantësh, përmes injorantësh dhe përmes dështak – zemërakësh të pangushëllueshëm. Janë dy histori të ndara. Paketa e maleve është historia e të ardhmes. Investimet e mëdha janë historia e të ardhmes. Shqipëria që duhet ta çojë prodhimin e përgjithshëm kombëtar nga 27 miliardë dhe kemi pasur më pak se 10 miliardë kur kemi nisur këtë detyrë, në 35 miliardë brenda këtij 10 vjeçari deri në 2030 është historia e të ardhmes. Këta që bërtasin për një Shqipëri që u dashka të jetë vetëm e shqiptarëve, për një Shqipëri kur nuk duhet të ketë të huaj janë më e keqja që mund t’i ndodhi këtij vendi.
Kaq keq Shqipërisë nuk ja kanë bërë as të tjerët që u tretën nga bulevardi dhe janë mbyllur atje në kuvlitë e Kuvendit dhe vazhdojnë ulërasin sepse janë të mbaruar. Gjithsesi do t’ju informoj në vijim për shumëçka, por edhe njëherë shumë respekt për flamengot që më kanë mësuar shumë edhe më kanë bërë të mendoj thellë dhe vetëm refuzim dhe madje, madje përveç refuzimit edhe neveri për ata që janë sorrat dhe korbat e mbledhur të këtij vendi dhe që ulërijnë, që shajnë, që këndojnë vulgaritete në kor dhe iu duket se po ndryshojnë botën. Asgjë nuk ndryshojnë ata dhe asnjë shans nuk do kenë këtu në Shqipëri”, u shpreh Rama.