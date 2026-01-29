Fitoi 2.4 milionë funte në lotarinë e Britanisë së Madhe dhe drejtoi një perandori ilaçesh të falsifikuara
Një burrë që fitoi 2.4 milionë funte (rreth 2.8 milionë euro) në lotarinë britanike ndihmoi në ndërtimin e një perandorie droge prej shumë milionë funte që përfshinte prodhimin e tabletave të falsifikuara në shkallë industriale, u tha në një seancë gjyqësore.
John Eric Spiby, 80 vjeç, ishte udhëheqësi i një operacioni droge me vlerë deri në 288 milionë funte që përqendrohej në shtëpinë e tij "të qetë dhe rurale" pranë Wigan, iu tha gjykatës në Bolton.
Ai mohoi çdo dijeni për komplotin, por pas një gjyqi në gjykatën e Bolton, ai u dënua nga një juri për komplot për të prodhuar drogë të klasit C dhe komplot për të furnizuar drogë të klasit C.
Ai u shpall gjithashtu fajtor për dy akuza për posedim të armëve të zjarrit, posedim të municioneve dhe prishje të drejtësisë dhe iu dha një dënim me burg prej 16 vjetësh e gjashtë muajsh.
Spiby fitoi paratë në vitin 2010 dhe ishte i përfshirë në përmbytjen e rajonit me miliona tableta të maskuara si diazepam.
Diazepami, i njohur edhe si Valium, qetëson sistemin nervor për të trajtuar ankthin, spazmat muskulore, krizat dhe tërheqjen nga alkooli.
Gjykata tha gjithashtu se ai "ofroi ambientet dhe ndihmoi në përshtatjen e ambienteve dhe blerjen e makinerive" me vlerë mijëra funte për të prodhuar drogën.
Duke dhënë dënimin të martën, gjykatësi Clarke KC i tha Spiby-t: "Pavarësisht fitimit tuaj në lotari, ju vazhduat të jetonit një jetë krimi përtej asaj që normalisht do të kishin qenë vitet tuaja të pensionit".
Spiby ishte një nga katër burrat, përfshirë djalin e tij John Colin Spiby, të cilët policia tha se ishin pjesë e një bande të krimit të organizuar që prodhonte drogë në një "shkallë industriale" dhe furnizonte armë zjarri.
Djali i Spiby-t, 37 vjeç, Lee Drury, 45 vjeç, dhe Callum Dorian, 35 vjeç, janë gjithashtu të burgosur.
Gjykata në Bolton tregoi se si Spiby Sr ishte mburrur se "Elon [Musk] dhe Jeff [Bezos] është më mirë të kujdesen për veten" në një bisedë në grup.
Prokurorja Emma Clarke tha se burrat ishin të përfshirë në prodhimin e pilulave të falsifikuara me një vlerë tregu që mund të kishte arritur deri në 288 milionë funte. /Telegrafi/