- 19/07/2026 18:46- FIFA me të hyra marramendëse nga Kupa e Botës
- 19/07/2026 18:45- Lodhja fizike mund të luajë rol në finale
- 19/07/2026 18:44- Spanja dominon edhe në formacionin më të vlefshëm të finales
- 19/07/2026 18:44- Spanja vlen pothuajse 80 për qind më shumë se Argjentina
- 19/07/2026 18:41- FIFA përgatit një spektakël madhështor: Çfarë pritet gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës
- 19/07/2026 18:08- "Do ta jap jetën për të" – si e shohin përzgjedhësi Scaloni dhe 25 shokët e skuadrës Lionel Messin
- 19/07/2026 17:26- Mbappe zbulon emrin e lojtarit për të cilin është i bindur se do të shënojë në finale
- 19/07/2026 17:25- Përmbytje në New York, qindra tifozë rrezikojnë finale
- 19/07/2026 17:22- Statistikat e portierëve, Simon vs Martinez
- 19/07/2026 17:20- Trofeu tashmë gjendet në stadium
- 19/07/2026 17:16- MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) - Arena e finales
- 19/07/2026 16:47- Kombëtaret me më shumë tituj të Kupës së Botës
- 19/07/2026 16:29- FIFA prezanton unazat e personalizuara të kampionëve për finalen Spanjë-Argjentinë
- 19/07/2026 16:27- Podcasti Arena e Yjeve: Analiza dhe parashikime për finalen e madhe
- 19/07/2026 16:23- Analizë dhe parashikim i rezultatit
- 19/07/2026 16:22- Formacionet e mundshme, Spanjë - Argjentinë
- 19/07/2026 16:21- Mungesat e dy skuadrave
- 19/07/2026 16:19- Slavko Vincic, gjyqtari i finales
- 19/07/2026 16:16- Fjalët e Lionel Messit, kapitenit të Argjentinës
- 19/07/2026 16:08- Fjalët e Lionel Scalonit, përzgjedhës i Argjentinës
- 19/07/2026 16:07- Fjalët e Rodrit, kapiten i Spanjës
- 19/07/2026 16:03- Fjalët e Luis de la Fuente, përzgjedhës i Spanjës
- 19/07/2026 15:47- Rruga e Spanjës dhe Argjentinës drejt finales së madhe
- 19/07/2026 15:33- Spanja dhe Argjentina në kërkim të lavdisë
Pas një muaji spektakël futbolli dhe 103 ndeshjeve të zhvilluara në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë, Kupa e Botës 2026 ka mbërritur në aktin e saj të fundit.
Sonte, në stadiumin "MetLife" në New Jersey, do të luhet finalja e madhe që do të kurorëzojë kampionin e ri të botës, në një përballje mes dy prej kombëtareve më të forta të momentit.
Nga ora 21:00, kampionia në fuqi e botës, Argjentina, do të përballet me kampionen aktuale të Evropës, Spanjën, në një duel që premton spektakël.
Në njërën anë është Lionel Messi, që synon të mbyllë karrierën me një tjetër trofe historik, ndërsa në anën tjetër qëndron Spanja e Luis de la Fuente, e udhëhequr nga brezi i ri i talentëve, me synimin për të fituar titullin e dytë botëror në histori.
19/07/2026 18:46- FIFA me të hyra marramendëse nga Kupa e Botës
FIFA do të njoftojë për të ardhura rekord prej plot 15 miliardë dollarësh nga Kupa e Botës, duke tejkaluar pritjet.
Federatat anëtare të FIFA-s janë njoftuar për rritjen e të ardhurave, nga presidenti Gianni Infantino. FIFA kishte parashikuar të ardhura prej 11 miliardë dollarësh.
Por shitja e biletave, sidomos përmes tregut sekondar ku çmimet janë më të larta, është prej arsyeve kryesore të rritjes të fitimit. FIFA merr 15 për qind nga blerësi dhe 15 për qind të tjera nga shitësi në tregun sekondar.
19/07/2026 18:45- Lodhja fizike mund të luajë rol në finale
Një tjetër faktor që mund të ndikojë në finalen e madhe është lodhja e akumuluar gjatë turneut.
Portieri i Argjentinës, Emiliano Martínez, është lojtari me më shumë minuta të luajtura mes finalistëve. Ai ka luajtur 795 minuta, duke mos humbur asnjë moment të rrugëtimit të Argjentinës drejt finales.
Pas tij renditet Alexis Mac Allister, me 730 minuta. Nga ana e Spanjës, pesë lojtarë janë ndër tetë më të përdorurit në Botëror. Marc Cucurella, Unai Simón dhe Pau Cubarsí kanë grumbulluar nga 717 minuta, ndërsa Aymeric Laporte dhe Rodri kanë kaluar gjithashtu shifrën e 700 minutave.
19/07/2026 18:44- Spanja dominon edhe në formacionin më të vlefshëm të finales
Dominimi ekonomik i Spanjës shihet edhe në formacionin më të vlefshëm të përpiluar nga “Football Benchmark”.
Nga 11 futbollistët më të vlefshëm të finales, shtatë janë spanjollë, ndërsa vlera totale e skuadrës spanjolle kalon shifrën e 1 miliard eurove.
Lamine Yamal, Pedri dhe Cubarsí janë ndër emrat kryesorë që e udhëheqin këtë listë, ndërsa Argjentina përfaqësohet kryesisht nga Enzo Fernández dhe Julián Álvarez.
19/07/2026 18:44- Spanja vlen pothuajse 80 për qind më shumë se Argjentinatelegrafi.com
Një nga dallimet më të mëdha mes dy finalistëve është vlera ekonomike e skuadrave. Sipas të dhënave të Football Benchmark, Spanja e nisi Kupën e Botës me një vlerë tregu prej 1.47 miliardë eurosh, ndërsa Argjentina me një vlerë prej 818 milionë eurosh.
Kjo do të thotë se skuadra e “La Roja” vlerësohet pothuajse 80 për qind më shumë se ajo e kampionëve në fuqi të botës.
19/07/2026 18:41- FIFA përgatit një spektakël madhështor: Çfarë pritet gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës
Finalja e Kupës së Botës 2026 mes Spanjës dhe Argjentinës, që zhvillohet këtë të diel në stadiumin MetLife në New Jersey, nuk do të jetë vetëm një duel futbolli.
FIFA ka përgatitur një spektakël të paprecedentë, të frymëzuar nga shfaqja e famshme e pushimit të finales së Super Bowl, duke premtuar një mbrëmje historike për tifozët në mbarë botën.
19/07/2026 18:08- "Do ta jap jetën për të" – si e shohin përzgjedhësi Scaloni dhe 25 shokët e skuadrës Lionel Messin"Do ta jap jetën për të" – si e shohin përzgjedhësi Scaloni dhe 25 shokët e skuadrës Lionel Messin
25 bashkëlojtarët e Lionel Messit dhe përzgjedhësi Lionel Scaloni rrëfejnë madhështinë e kapitenit argjentinas, nga lideri në dhomën e zhveshjes te fenomeni që frymëzon një komb të tërë.
Lionel Messi nuk është vetëm një futbollist për Argjentinën. Për shokët e tij të skuadrës ai është simbol, udhërrëfyes dhe një figurë që tejkalon kufijtë e sportit.
19/07/2026 17:26- Mbappe zbulon emrin e lojtarit për të cilin është i bindur se do të shënojë në finaleMbappe zbulon emrin e lojtarit për të cilin është i bindur se do të shënojë në finale
Sulmuesi i Francës, Kylian Mbappe, ka thënë se Lionel Messi, do t’i shënojë gol Spanjës në finale.
Spanja dhe Argjentina, takohen sonte në aktin finale të Kupës së Botës, për trofeun e çmueshëm, të cilin Franca dhe Anglia nuk e arritën, duke u ndaluar në gjysmëfinale.
“Messi do të shënojë gol. Ai shënon gjithmonë”, deklaroi sulmues francez.
19/07/2026 17:25- Përmbytje në New York, qindra tifozë rrezikojnë finale
New Yorku është goditur rëndë nga përmbytjet në prag të finales së Kupës së Botës mes Spanjës dhe Argjentinës që nis në orën 21:00.
Qindra tifozë rrezikojnë që ta humbin finalen në stadiumin “MetLife”, që ka kapacitet prej 80 mijë ulëseve.
Rrugët në New York janë të mbushura me ujë për shkak të shiut shumë të madh që ka rënë.
19/07/2026 17:22- Statistikat e portierëve, Simon vs Martinez
Portieri i Spanjës, Unai Simon, ka pranuar vetë, një gol deri më tani në këtë Kampionat Botëror, atë në çerekfinale ndaj Belgjikës, në fitoren 2-1.
Në anën tjetër, Emiliano Martinez i Argjentinës, ka pranuar shtatë gola, ndërsa nga faza e grupeve e këtej ka pranuar gol në çdo ndeshje, duke e quar numrin në shtatë gola.
19/07/2026 17:20- Trofeu tashmë gjendet në stadium
19/07/2026 17:16- MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) - Arena e finales
MetLife Stadium do të presë finalen e Kupës së Botës, mes Spanjës dhe Argjentinës. Stadiumi ndodhet në New Jersey, përtej lumit Hudson nga Manhattan. Është shtëpia e New York Giants dhe New York Jets dhe u hap në vitin 2010.
Ai zëvendësoi Giants Stadium, një nga stadiumet e Botërorit 1994. I rrethuar nga parkingje të mëdha, stadiumi ndodhet pranë Meadowlands Racetrack dhe qendrës tregtare American Dream Mall.Transporti publik është i kufizuar. Treni funksionon vetëm gjatë eventeve të mëdha, ndërsa New Jersey Transit ka vendosur çmimin 98 dollarë për biletën vajtje-ardhje gjatë Kupës së Botës.
Shërbimi me autobus nga Manhattan, i cili fillimisht ishte parashikuar të kushtonte 80 dollarë, është ulur në 20 dollarë.
MetLife organizoi finalen e Copa America Centenario në vitin 2016. Për t'iu përshtatur dimensioneve të kërkuara nga FIFA, 1.740 ulëse në qoshet e stadiumit janë hequr përkohësisht dhe do të rikthehen para nisjes së sezonit të NFL-së.
Kapaciteti: 82.500 vende
Vendndodhja: East Rutherford, New Jersey
19/07/2026 16:47- Kombëtaret me më shumë tituj të Kupës së Botës
Finalja e Kupës së Botës 2026 mes Spanjës dhe Argjentinës nuk do të vendosë vetëm kampionin e ri të botës, por mund të ndryshojë edhe renditjen historike të trofeve të fituar.
19/07/2026 16:29- FIFA prezanton unazat e personalizuara të kampionëve për finalen Spanjë-Argjentinë
Finalja e madhe e Kupës së Botës 2026 midis Spanjës dhe Argjentinës në stadiumin MetLife nuk do të mbahet mend vetëm për vetë ndeshjen, por edhe për një ndryshim historik në mënyrën se si shpërblehen kampionët.
Në një lëvizje të frymëzuar nga ligat kryesore sportive amerikane si NBA dhe NFL, FIFA ka njoftuar se do t'i dhurojë unaza të personalizuara, të numëruara dhe të qepura sipas porosisë ekipit që arrin të ngrejë trofeun këtë të diel, më 19 korrik. Organi drejtues detajoi se një koleksion ekskluziv prej 2,026 bizhuterish do të krijohet për nder të vitit aktual.
Nga ky total, 30 bizhuteri do të rezervohen për lojtarët dhe stafin e trajnerëve të ekipit kombëtar fitues. 1,996 bizhuteritë e mbetura do të vihen në shitje për publikun e gjerë si artikuj zyrtarë koleksionistësh, të plotësuar me certifikatat përkatëse të autenticitetit.
19/07/2026 16:27- Podcasti Arena e Yjeve: Analiza dhe parashikime për finalen e madhe
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, gazetarët sportivë të Telegrafit, Lavdim Pireva, Shkumbin Pireva dhe Bardh Maxhuni, analizuan në detaje gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2026, si dhe finalen e madhe mes Spanjës dhe Argjentinë.
Klikoni këtu për ta parë episodin...
19/07/2026 16:23- Analizë dhe parashikim i rezultatit
A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Kampionia e Evropës, Spanja, po arrin kulmin e formës në momentin e duhur, pasi dha një paraqitje të jashtëzakonshme në gjysmëfinale kundër Francës për të siguruar finalen e saj të parë të Kupës së Botës që nga viti 2010.
"La Roja", e cila ka pësuar vetëm një gol në shtatë ndeshje të këtij turneu, do ta nisë finalen si favorite. Në përballjen e fundit mes dy kombëtareve, Spanja e mposhti Argjentinën me rezultat të thellë 6-1 në vitin 2018, kur Isco realizoi një het-trik.
Argjentina ka mundësinë të bëhet kombëtarja e parë që fiton dy Kupa Bote radhazi që nga Brazili në vitin 1962, pasi siguroi një fitore spektakolare me përmbysje ndaj Anglisë të mërkurën. Kampionët në fuqi kanë fituar 13 ndeshje radhazi në Kupën e Botës që nga humbja ndaj Arabisë Saudite në ndeshjen hapëse të Botërorit 2022.
Parashikim: Spanjë 2-1 Argjentinë
19/07/2026 16:22- Formacionet e mundshme, Spanjë - Argjentinë
Spanjë (4-2-3-1): Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro; Ruiz, Rodri; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal
Argjentinë (4-1-4-1): Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; Paredes; Simeone, Allister, Fernandez, Alvarez; Messi.
19/07/2026 16:21- Mungesat e dy skuadrave
Spanja nuk ka asnjë mungesë pasi të gjithë yjet pritet të jenë gati për ta dëshmuar kualitetin nën urdhrat e Luis de la Fuente.
Faktikisht, vetëm Mikel Merino pritet të jetë në stol dhe më pas të hyjë në pjesën e dytë, me synimin për ta bërë ndryshimin në rast që nevojitet sikurse ndaj Portugalisë dhe Francës.
Ndërsa, e njëjtë situata pritet të jetë edhe te Argjentina. Përzgjedhësi Lionel Scaloni nuk ka asnjë lëndim andaj pritet të hyjë me formacionin e njëjtë që luajti ndaj Anglisë.
19/07/2026 16:19- Slavko Vincic, gjyqtari i finales
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
Federata Botërore e Futbollit (FIFA) ka shpallur zyrtarisht emrat e gjyqtarëve që do të gjykojnë në finalen e madhe të Kupës së Botës, në të cilën ekipet e Spanjës dhe Argjentinës do të luftojnë për titullin e kampionit të botës.
Spektakli është planifikuar për 19 korrik në MetLife Stadium dhe roli kryesor në ndeshjen më të rëndësishme të vitit i është besuar gjyqtarit të shquar slloven Slavko Vincic.
Krahas Vincicit, drejtësia do të administrohet në fushë nga ekipi i tij i mirë-koordinuar i asistentëve sllovenë, ndërsa pjesa tjetër e ekipit do të përbëhet nga gjyqtarë nga Jordania.
19/07/2026 16:16- Fjalët e Lionel Messit, kapitenit të Argjentinës
“Ne kemi qenë më të mirët në katër vitet e fundit, pavarësisht nëse i pëlqen apo jo dikujt, dhe pavarësisht se çfarë thotë dikush. Ne vërtetuam edhe një herë se jemi midis dy ekipeve më të mira në botë. Kjo tregon se gjithçka që bëmë nuk ishte rastësi dhe se asgjë nuk na është dhënë”.
"Lamine ka lënë gjurmë dhe e ka gjithë karrierën përpara. E ka mundësinë të arrijë diçka historike, por do të mundohemi që ai të mos e arrijë kësaj here".
19/07/2026 16:08- Fjalët e Lionel Scalonit, përzgjedhës i Argjentinës
"Si mundet që Spanja të mos na shqetësojë, pasi është përfaqësuese e madhe. Nuk shoh dobësi te Spanja. Por, pavarësisht se është finale, është tjetër ndeshje futbolli dhe ne duhet të provojmë ta fitojmë".
"Ata gjithashtu kanë lojtarë që kanë luajtur në skena të mëdha ndërkombëtare. Janë lojtarët më të mirë të ekipeve të tyre. Kur topi fillon të rrotullohet, presioni harrohet dhe ata përqendrohen vetëm te loja. Ata kanë luajtur një finale të Kampionatit Evropian dhe një finale të Ligës së Kombeve, ndaj kanë shumë përvojë. Nuk mendoj se fakti që ne po luajmë sërish një finale është ndonjë avantazh për ne."
19/07/2026 16:07- Fjalët e Rodrit, kapiten i Spanjës
"E konsideroj atë lojtarin më të mirë të të gjitha kohëve, lojtarin që e udhëhoqi shtetin e tij në triumfin e Botërorit në Katar dhe tani është në një tjetër finale”.
“Megjithatë, besoj se Argjentina është më shumë sesa Messi. Mendoj se Spanja dhe Argjentina e luajnë futbollin më të mirë ekipor".
19/07/2026 16:03- Fjalët e Luis de la Fuente, përzgjedhës i Spanjës
"Me të vërtetë shoh dy përfaqësuese me sjellje të përafërta dhe talent për futboll"
"Isha në Akademinë e Sevillas dhe luanim ndeshje të Kupës së Mbretit dhe shkuan më Barcelonë. Njerëzit më tregonin gjëra të mira për një fëmijë me emrin Messi. Një lojtar ishte afër tij dhe rezultati ishte 0-0 pas 70 minutash”.
“Kur lojtari mori karton e zëvendësuam. Për 15 minuta, Messi shënoi katër gola. Tani nuk do ta ruajmë ashtu, por do të jemi shumë të vëmendshëm, njësoj si ndaj lojtarëve të tjerë, ashtu siç edhe ata duhet të jenë për lojtarët tanë".
19/07/2026 15:47- Rruga e Spanjës dhe Argjentinës drejt finales së madhe
Nga ora 21:00, kampionia në fuqi e botës, Argjentina, do të përballet me kampionen aktuale të Evropës, Spanjën, në një duel që premton spektakël.
Spanja e nisi Kampionatin Botëror me barazim pa gola (0-0) ndaj Kepit të Gjelbër. Më pas erdhën dy fitore, ndaj Arabisë Saudite (4-0) dhe Uruguait (1-0), për ta kaluar grupin si lidere me shtatë pikë.
Në 1/16 e finales, fitorja erdhi ndaj Austrisë me rezultat 3-0, në 1/8 të finales mposhti Portugalinë me rezultat 1-0, ndërsa në çerekfinale fitoi ndaj Belgjikës me rezultat 2-1.
Ndeshja më e fortë e Spanjës deri më tani erdhi në gjysmëfinale ndaj Francës, ku fitoi me rezultat 2-0, duke siguruar finalen e madhe.
Në anën tjetër, Argjentina e kaloi pa probleme fazën e grupeve, duke regjistruar tri fitore. Fillimisht mposhti Algjerinë me rezultat 3-0, më pas Austrinë 2-0 dhe në fund Jordaninë 3-1.
Në 1/16 e finales fitoi ndaj Kepit të Gjelbër vetëm pas vazhdimeve me rezultat 3-2. Me shumë dramë triumfoi edhe ndaj Egjiptit me rezultat 3-2 në 1/8 të finales.
Fitore arriti edhe ndaj Zvicrës pas vazhdimeve, me rezultat 3-1.
Ndeshja më e madhe e tyre, pa dyshim, ishte në gjysmëfinale, ku, siç kanë bërë shpesh në këtë Kampionat Botëror, përmbysën rezultatin nga 1-0 në 2-1 për të siguruar finalen.
19/07/2026 15:33- Spanja dhe Argjentina në kërkim të lavdisë
Është koha për finalen e madhe të Kupës së Botës 2026, ku në stadiumin "MetLife" në New Jersey do të përballen dy prej kombëtareve më të mëdha të futbollit botëror.
Spanja, e udhëhequr nga talenti i jashtëzakonshëm Lamine Yamal dhe dirigjenti i mesfushës Rodri, synon të fitojë titullin e saj të dytë botëror.
Përballë saj do të jetë Argjentina, kampionia në fuqi e botës, e udhëhequr nga kapiteni frymëzues Lionel Messi. "Albiceleste" synon të ngrejë për herë të katërt në histori trofeun më të çmuar të futbollit botëror.