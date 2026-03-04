Fillon largimi i deponisë së mbeturinave te pishat e qytetit në Shtime
Në Shtime ka nisur aksioni për largimin e deponisë së mbeturinave në zonën e njohur si te pishat e qytetit, me synimin për përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe krijimin e një hapësire më të pastër për qytetarët.
Sipas njoftimit të Komunës së Shtime, aksioni po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe përfshin pastrimin dhe largimin e mbeturinave të grumbulluara në këtë pjesë të qytetit.
Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Halil Kurtishi, deklaroi se ndërhyrja është pjesë e angazhimeve të vazhdueshme institucionale për mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe mbrojtjen e ambientit.
Ai theksoi se veprime të ngjashme do të vazhdojnë edhe në zona të tjera, me qëllim ruajtjen e pastërtisë dhe përmirësimin e kushteve për komunitetin.
Kurtishi u bëri thirrje qytetarëve që të tregojnë përgjegjësi, duke shmangur hedhjen e mbeturinave në hapësira të papërshtatshme, në mënyrë që të ruhet pastërtia dhe shëndeti publik. /Telegrafi/