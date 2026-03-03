Filipçe: Rutte dërgoi një mesazh të qartë për Rusinë, qeveria nuk mund të fshihet
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në një deklaratë për mediat, theksoi se Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë vizitës së sotme në Maqedoni, i dërgoi mesazhe të qarta qeverisë së vendit, në të cilat theksoi se Rusia është një agresore në Ukrainë dhe po krijon një aleancë me Kinën dhe Korenë e Veriut, dhe theksoi se mesazhi për qeverinë është i drejtpërdrejtë.
"Sekretari i Përgjithshëm Rutte mbajti një fjalim të shkëlqyer. Mendoj se ai i dërgoi mesazhe të qarta Qeverisë. Ai theksoi se Rusia është një agresore në Ukrainë dhe po krijon një aleancë me Kinën dhe Korenë e Veriut", tha Filipçe.
Rutte nga Kuvendi i RMV-së: Rusia është bashkuar me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin dhe po kërcënon botën tonë të sigurt
Filipçe theksoi se mesazhi për Qeverinë është i drejtpërdrejtë dhe se qeveria aktuale nuk mund t'i fshehë më politikat e saj.
"Mesazhi për Qeverinë është i qartë. Qëndrimet janë tashmë të njohura dhe kjo Qeveri nuk mund të fshehë më asgjë. Ne kemi një Zëvendëskryeministër që kultivon hapur lidhje me Rusinë, Zëvendëskryeministrin Stoiljkoviq. Personi i dytë në Qeveri takohet me "Ujqërit e Natës", të cilët janë në komunikim të drejtpërdrejtë me Presidentin rus Vladimir Putin. Ekzistojnë edhe paratë kineze që mbërritën përmes kredisë nga Hungaria prej një miliard eurosh, fonde që u deklaruan në raportet e institucioneve evropiane si financim kinez", tha Filipçe.
Ai shtoi se NATO po monitoron seriozisht politikat e ndjekura nga qeveria.
"Unë besoj se ky është një sinjal serioz se ombrella jonë mbrojtëse po i monitoron me kujdes politikat e ndjekura nga qeveria aktuale dhe i tregon ato qartë dhe hapur", theksoi Filipçe./Telegrafi/