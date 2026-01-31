Filipçe: Patriotizmi i rremë i qeverisë po e mban vendin të bllokuar në procesin eurointegrues
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, nga Zagrebi ku iu drejtua Kongresit të Partisë Socialdemokrate të Kroacisë, në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
Në fjalimin e tij, kritikoi qeverinë e Maqedonisë së Veriut duke thënë se në vend ka tendenca gjithnjë e më autoritare, ndikim në rritje të oligarkisë ekonomike dhe financiare, politika që dëmtojnë punëtorët, presione ndaj sindikatave dhe diskreditim të organizatave qytetare dhe intelektualëve kritikë.
Ai tha se patriotizmi i rremë i qeverisë përdoret për të mbrojtur rrjete kriminale dhe klienteliste dhe se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian është bllokuar, pasi sipas tij, qeveria e ka braktisur konsensusin e gjerë politik dhe shoqëror duke argumentuar se rrezikohet identiteti kombëtar.
“Edhe në vendin tim përballemi me tendenca gjithnjë e më autoritare, ndikim në rritje të oligarkisë ekonomike dhe financiare, politika ekonomike që dëmtojnë drejtpërdrejt punëtorët, presione ndaj sindikatave, diskreditim të organizatave qytetare dhe intelektualëve progresivë kritikë. Patriotizmi i rremë i kryeministrit dhe qeverisë sonë është vetëm një maskë pas së cilës fshihet mbrojtja e rrjeteve kriminale dhe klienteliste, e shoqëruar me presion intensiv mbi sistemin gjyqësor. Maqedonia e Veriut është bllokuar në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa qeveria e ka lënë konsensusin e gjerë politik dhe shoqëror për këtë çështje me arsyetimin se rrezikohet identiteti kombëtar”, theksoi Filipçe.