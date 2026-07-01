Filipçe: Nuk duhet të shpejtuar me votimin elektronik, nevojiten garanci të qarta për sigurinë e procesit zgjedhor
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe thekson se nuk ka asnjë justifikim që qeveria të nxitohet me zgjidhjen kontroverse për votimin elektronik për diasporën në Kodin Zgjedhor të propozuar, madje as tani, kur bëhet fjalë për zgjedhjet që do të mbahen në vitin 2029.
Filipçe theksoi se në vend të imponimit të ndryshimeve ligjore, nevojitet një analizë e plotë, diskutim nga ekspertët dhe garanci të qarta për sigurinë e procesit zgjedhor me këtë model për votimin e diasporës.
"Si mund të sigurohemi që sistemi do të jetë i mirë elektronikisht? Kjo është një çështje që duhet të rregullohet me ligj. Dhe në fund të fundit, nëse kemi dyshime se diçka mund të prishë procesin tonë zgjedhor, pse të nxitohemi? Sidomos pasi zgjedhjet nuk do të jenë nesër, as në vjeshtë, por në vitin 2029, tre vjet nga tani", tha Filipçe në përgjigjen ndaj pyetjes së një gazetari.
Në përgjigjen e tij, ai sugjeroi që në vend të një procedure të shpejtë, të hapet një proces serioz dhe gjithëpërfshirës për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme.
"Le të formojmë një grup pune, një grup ekspertësh, disa parti politike dhe ta zgjidhim këtë çështje. Le ta heqim atë nen nga ligji, të punojmë mbi të dhe pastaj mund të shtohet përsëri në Kodin Zgjedhor. Nëse sigurohemi që ai sistem është i mirë, mund të shtohet përsëri", tha Filipçe.
Në të njëjtën kohë, Filipçe theksoi se nuk ka nevojë që diaspora të ekspozohet ndaj dyshimeve në lidhje me legjitimitetin e votës së tyre.
"Pse diaspora, ose individët në diasporë, do të donin të votonin në një mënyrë që mund të ngjallte dyshime nesër nëse ishte e ligjshme, nëse nuk ishte abuzuar, nëse ishte legjitime. Ne nuk do të donim që bashkëqytetarët tanë të ekspozoheshin ndaj një rreziku të tillë? Pse dikush do t'ua thoshte nesër, dhe ju jeni pjesë e zgjedhjeve të zhvilluara në mënyrë të paligjshme. Pse t'i ekspozojmë bashkëqytetarët tanë që jetojnë jashtë vendit ndaj një rreziku të tillë? Nuk ka nevojë, asnjë", tha Filipçe./Telegrafi/