Filipçe: Mickoski është i izoluar në arenën ndërkombëtare, pozicioni i vendit është shqetësuese
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në përgjigje të pyetjes së një gazetarëve sot, tregoi se pozicioni ndërkombëtar i Maqedonisë është shqetësues dhe politikat e qeverisë po e çojnë vendin drejt izolimit, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Filipçe theksoi se mungojnë rezultate konkrete në frontin e jashtëm.
"Ne shohim që kryeministri nuk arriti të sigurojë asnjë takim të vetëm me asnjë përfaqësues evropian në Forumin e Davosit. Plotësisht i margjinalizuar, duke bërë selfie në korridore, duke mos pasur asnjë takim të rëndësishëm", tha Filipçe.
Se qeveria po e çon vendin në izolim tregohet edhe nga marrëdhëniet me partnerët kryesorë strategjikë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara, ku, siç theksoi Filipçe, mungojnë rezultatet dhe mbështetja konkrete.
"Shtetet e Bashkuara kanë qenë partneri ynë strategjik për shumë dekada. Nëse qeveria mburrej se ishte brenda perimetrit e kështu me radhë, ne pamë se nuk kishim asnjë përfitim. Në fund të fundit, ne jemi të izoluar. Shikoni se si Shtetet e Bashkuara po na lënë mënjanë. Kjo qeveri nuk ka ftesë për "Bordi i Paqes", Presidenti Trump dhe administrata e re kanë vende të tjera në rajon. Kjo është vetëm provë se qeveria po e çon qëllimisht vendin në izolim, duke sjellë kapital të dyshimtë, duke bashkëpunuar me regjimet autoritare në rajon, duke e mbytur demokracinë dhe lirinë e fjalës, dhe kjo thjesht nuk çon askund", tha Filipçe.
Ai shtoi se qeveria e OBRM-PDUKM-së nuk i ka përmbushur as premtimet e saj në lidhje me përmirësimin e kornizës negociuese me BE-në, gjë që është një provë e mëtejshme se po zbaton një skenar të qëllimshëm për izolimin e vendit./Telegrafi/