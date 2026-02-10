Filipçe: LSDM do të kërkojë uljen e çmimeve të pagesave rrugore
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Venko Filipçe, njoftoi se LSDM do të propozojë disa zgjidhje ligjore, duke përfshirë një zgjidhje ligjore për uljen e çmimeve të taksave rrugore, si pjesë e një pakete më të gjerë masash për të lehtësuar shpenzimet e qytetarëve.
"Në javët e ardhshme, do të dalim me një propozim për disa ligje në përputhje me politikat tona të vlerave në disa fusha, ku në një nga ligjet do të kërkojmë edhe ulje të çmimeve të taksave rrugore, si një mekanizëm tjetër për të përmbushur nevojat e qytetarëve", tha Filipçe.
Filipçe vlerësoi se çmimet e taksave rrugore në vend janë tepër të larta dhe nuk janë të krahasueshme me ato në rajon dhe Evropë.
"Çmime të tilla të taksave rrugore nuk gjenden askund në këtë vend, as në rajon dhe as në Evropë. Në vendet shumë të zhvilluara evropiane, çmimi vjetor i taksave rrugore për përdorimin e rrugëve në të gjithë vendin është i njëjtë me koston e udhëtimit nga këtu deri në një nga pikat kufitare, për shembull në Gjevgjeli", tha Filipçe.