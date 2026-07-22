Filipçe: Bllokimi i qëllimshëm i rrugës evropiane të vendit është një llojë grusht shteti
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe thotë se bllokimi i rrugës evropiane të vendit është një formë grusht shteti.
“Ndikimi i kësaj qeverie në gjyqësor, pavarësia e gjyqësorit, ndikimi i hapur nga autoritetet më të larta, performanca e dobët në luftën kundër korrupsionit, ndikimi i “botës serbe” dhe me këtë ndikimi i Rusisë në këtë rajon, këtu në Ballkan, në këtë pjesë të Evropës, janë diçka që thuhet hapur në raporte”, tha lideri i LSDM-së, Venko Filipçe, në seancën e sotme të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian.
Ai tha se si shtet nuk kemi burim tjetër dhe as alternativë, përveç anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
"Lindet pyetja nëse ndalimi i qëllimshëm i rrugës evropiane nuk është një formë grushti shteti. Kur dihet se çfarë duhet bërë, kur nuk është hapur asnjë kapitull, dhe katër vende kandidate për Bashkimin Evropian mbajtën konferenca ndërqeveritare brenda një dite, Shqipëria dhe Mali i Zi, pastaj Moldavia dhe Ukraina, të cilat pamë se si e zgjidhën problemin me Hungarinë pas ndryshimit të qeverisë në Hungari. Kishte një problem me pakicën, kështu që e kapërcyen atë me bisedime dhe negociata.
Është e qartë se nuk po ecim përpara. Jemi i vetmi vend që nuk ka një kapitull të hapur për negociata, ndërsa këto katër vende kandidate padyshim që do të jenë shtetet anëtare të ardhshme të Bashkimit Evropian”, tha Filipçe./Telegrafi/