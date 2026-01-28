FFK publikon letrën e FIFA-s dhe UEFA-s: Konfirmojmë ndryshimet statutore dhe bëjmë thirrje për proces zgjedhor pa ndërhyrje
Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA) dhe Unioni i Federatave Evropiane të Futbollit (UEFA) kanë konfirmuar zyrtarisht se Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka realizuar ndryshimet statutore në përputhje të plotë me parimet dhe rekomandimet e FIFA-s dhe UEFA-s, si dhe me Ligjin për Sportin dhe kërkesat e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS).
Në një shkresë të përbashkët drejtuar presidentit të FFK-së, Agim Ademi, dy institucionet ndërkombëtare vlerësojnë se amendamentet statutore janë rezultat i një procesi gjithëpërfshirës dhe të koordinuar konsultimi ndërmjet FIFA-s, UEFA-s, FFK-së dhe MKRS-së.
Në letër rikujtohet gjithashtu se përfaqësues të FIFA-s dhe UEFA-s kanë qenë të pranishëm në të gjitha kuvendet e FFK-së ku janë miratuar këto ndryshime, me qëllim garantimin e standardeve të qeverisjes.
FIFA dhe UEFA theksojnë rëndësinë e respektimit të parimit të pavarësisë institucionale, duke nënvizuar se procesi zgjedhor i FFK-së duhet të zhvillohet pa asnjë ndërhyrje të padrejtë nga palë të treta.
Sipas tyre, çështjet që lidhen me qeverisjen dhe anëtarësinë e federatës janë kompetencë ekskluzive e organeve statutare të FFK-së.
Po ashtu, FIFA dhe UEFA kanë konfirmuar se përfaqësuesit e tyre do të jenë të pranishëm në Kuvendin Zgjedhor të FFK-së, i cili është planifikuar të mbahet më 5 shkurt 2026, për të vëzhguar zhvillimin e procesit në përputhje me Statutin e FFK-së.