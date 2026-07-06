Festivali i Arkitekturës në Kosovë
Festivali i Arkitekturës në Kosovë rikthehet me edicionin e tij të 14-të, duke e shndërruar Prishtinën në një qendër të diskutimit, reflektimit dhe shkëmbimit të ideve mbi arkitekturën dhe urbanizmin bashkëkohor. Përgjatë shtatë ditëve, festivali do të mbledhë arkitektë, studiues, profesionistë dhe pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës përmes një programi që përfshin ligjërata publike, punëtori dhe ture arkitekturore.
I konsideruar si një nga ngjarjet më të mëdha të arkitekturës në Evropën Juglindore, Festivali i Arkitekturës në Kosovë këtë vit vjen me temën "The City After, Design in the Age of Crises", duke trajtuar sfidat urbane dhe rolin e dizajnit në kohë krizash. Festivali synon të krijojë një platformë ndërkombëtare për shkëmbimin e njohurive, ideve dhe praktikave bashkëkohore në arkitekturë dhe planifikim urban.
Detajet
Data: 6–12 korrik 2026
Koha: 09:00 – 23:00
Vendndodhja: Kino Armata, Prishtinë (ligjëratat publike)
Programi
Programi i festivalit përfshin:
- Trembëdhjetë ligjërata publike me pjesëmarrjen e ekspertëve dhe studiuesve ndërkombëtarë
- Tre punëtori të fokusuara në territoret palestineze
- Tre ture arkitekturore në Prishtinë, Prizren dhe Shkup
- Ligjërata publike të hapura për publikun më 8, 9 dhe 10 korrik, duke filluar nga ora 18:30 në Kino Armata
- Turin e Arkitekturës së Prishtinës, i cili do të zhvillohet të premten nga ora 11:00, me nisje nga Monumenti i Vëllazërim-Bashkimit
Tema e sivjetme, "The City After, Design in the Age of Crises", do të sjellë në Prishtinë perspektiva të ndryshme nga e gjithë bota. Ligjëratat kryesore do të mbahen nga fellows të platformës LINA, përfshirë Alisa Kutsenko, Walaa Hajali, Mayra Deberg dhe Diogo Rodrigues, si dhe nga Young Palestinian Architecture Fellows: Hala Awadallah, Banan Shbair, Amira Sayyad dhe Waleed Ahmed.
Programi do të pasurohet gjithashtu nga emra të njohur të arkitekturës ndërkombëtare, si profesoresha Clara Vale nga Universiteti i Portos, Toma Berlanda nga Politecnico di Torino, Eleanor Beaumont nga The Architectural Review, si dhe kolektivi Architecture for Gaza.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të fituar njohuri nga ekspertë dhe studiues të njohur ndërkombëtarë të arkitekturës
- Për të krijuar kontakte profesionale dhe për të zgjeruar rrjetin e bashkëpunimit
- Për të marrë pjesë në diskutime mbi sfidat bashkëkohore urbane dhe arkitektonike
- Për të eksploruar qasjet ndërkombëtare ndaj dizajnit dhe planifikimit urban
- Për të qenë pjesë e një prej ngjarjeve më të rëndësishme të arkitekturës në rajon
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit
Pjesëmarrja në ligjëratat publike dhe aktivitetet e hapura të festivalit është falas.
Ngjarjet e hapura për publikun do të mbahen në Kino Armata në Prishtinë, ndërsa turet arkitekturore do të zhvillohen në Prishtinë, Prizren dhe Shkup.
Festivali është i hapur për të gjithë të interesuarit.
Kontakt:
+383 44 124 371
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