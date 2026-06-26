Fëmijëve nuk u duhen festa të shtrenjta: Ajo që mbajnë mend për vite nuk kushton asgjë
Prindërit lodhen duke planifikuar çdo detaj, por fëmijët shpesh ruajnë në kujtesë diçka krejt tjetër nga ajo që të rriturit mendojnë se ka më shumë vlerë
Ditëlindjet e fëmijëve vitet e fundit janë kthyer në ngjarje gjithnjë e më të mëdha: dekorime të personalizuara, animatorë, torta luksoze, dhurata të shtrenjta dhe aktivitete të planifikuara deri në detaj. Për shumë prindër, festa e ditëlindjes nuk është më vetëm një ditë gëzimi për fëmijën, por edhe një lloj presioni që çdo vit të duket më bukur, më kreative dhe më e veçantë se më parë.
Megjithatë, ekspertët e zhvillimit të fëmijëve thonë se fëmijët nuk kanë nevojë për festa të shtrenjta për t’u ndier të lumtur dhe të dashur. Sipas tyre, kujtimet më të forta të fëmijërisë zakonisht nuk lidhen me dekorimet perfekte, tavolinat e kuruara apo aktivitetet luksoze, por me atmosferën, lojën dhe ndjenjën se atë ditë janë në qendër të vëmendjes së njerëzve që i duan.
Fëmijët shpesh mbajnë mend gjëra shumë më të thjeshta: si kanë vrapuar në oborr me shokët, si kanë qeshur gjatë lojës, si kanë fryrë qirinjtë, si janë lagur me ujë apo si janë kthyer në shtëpi me rroba të ndotura, por të lumtur. Për të rriturit, këto mund të duken detaje të vogla, por për fëmijët pikërisht ato krijojnë kujtime të ngrohta që mbeten gjatë.
Psikologët theksojnë se prindërit shpesh bien në grackën e krahasimit me të tjerët. Rrjetet sociale, fotografitë e festave të kuruara dhe pritshmëritë e rrethit mund të krijojnë ndjesinë se një ditëlindje “e mirë” duhet të jetë e madhe, e shtrenjtë dhe vizualisht e përsosur. Por fëmijët, sidomos në moshat e vogla, nuk e matin dashurinë me çmimin e festës, transmeton Telegrafi.
Ajo që ka më shumë rëndësi është që fëmija të ndihet i parë, i pranuar dhe i lirë të argëtohet. Një festë e thjeshtë në shtëpi, një takim me disa shokë, pica, tortë, muzikë, lojëra dhe pak hapësirë për të vrapuar mund të jetë po aq e bukur, madje shpesh edhe më e paharrueshme se një organizim i madh.
Ekspertët këshillojnë që prindërit të pyesin veten: “Çfarë do ta gëzonte vërtet fëmijën tim?”, jo “Si do të duket kjo festë para të tjerëve?”. Ndonjëherë përgjigjja është shumë më e thjeshtë sesa mendojmë: disa miq të afërt, një tortë e preferuar, një lojë e zakonshme dhe një atmosferë e qetë ku fëmija mund të jetë vetvetja.
Festat luksoze nuk janë domosdoshmërisht të gabuara, nëse prindërit i organizojnë me dëshirë dhe pa presion. Por problemi nis kur ditëlindja kthehet në garë, lodhje dhe stres. Në atë moment, festa humb qëllimin kryesor: gëzimin e fëmijës.
Prandaj, ulja e pritshmërive për “ditëlindjen perfekte” nuk është dështim. Përkundrazi, mund të jetë një mënyrë më e shëndetshme për t’u kthyer te thelbi i festës: një ditë e ngrohtë, e thjeshtë dhe e mbushur me dashuri.
Në fund, fëmijët nuk kanë nevojë të mbajnë mend sa kushtoi festa. Ata kanë nevojë të mbajnë mend si u ndien atë ditë. /Telegrafi/