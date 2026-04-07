Federata spanjolle nën hetim për racizëm ndaj të cilit reaguan Vinicius dhe Yamal
FIFA ka hapur procedura disiplinore kundër Federatës Spanjolle të Futbollit për shkak të thirrjeve raciste nga tifozët gjatë një ndeshjeje miqësore midis Spanjës dhe Egjiptit.
Incidenti ndodhi kur disa tifozë brohoritën "kush nuk kërcen është mysliman". FIFA konfirmoi hapjen e procedurave në një deklaratë zyrtare.
"FIFA ka hapur sot procedura disiplinore kundër Federatës Spanjolle të Futbollit për incidentet që ndodhën gjatë një ndeshjeje miqësore kundër Egjiptit", thuhet në deklaratë.
Mbështetje për Yamal nga Vinicius
Lamine Yamal, një mysliman nga feja, ishte shumë i qartë në dënimin e incidentit. Ai u mbështet gjithashtu nga Vinicius Junior, i cili vetë është përballur me racizëm në stadiumet spanjolle për vite me radhë.
Incidenti u regjistrua nga gjyqtari i ndeshjes, i cili ia raportoi gjithçka Komitetit Disiplinor të FIFA-s.
Federata spanjolle përballet me sanksione që variojnë nga gjobat deri te një kërkesë e mundshme për të shfaqur mesazhe antiraciste në ndeshje. /Telegrafi/