FDA klasifikon ZYN si produkt me risk të modifikuar
Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka klasifikuar 20 variante të qeseve të nikotinës ZYN si produkte të duhanit me risk të modifikuar (MRTP - Modified Risk Tobacco Product). Kjo është hera e parë që një produkt në kategorinë e qeseve të nikotinës merr një klasifikim MRTP nga FDA.
Vendimi i lejon PMI U.S. të përdorë deklaratën e mëposhtme për produktet e autorizuara ZYN:
"Përdorimi i ZYN në vend të cigareve ju vendos në një risk më të ulët për kancer të gojës, sëmundje të zemrës, kancer të mushkërive, goditje në tru, emfizemë dhe bronkit kronik."
Ky autorizim vjen pas një vlerësimi të gjerë shkencor të kryer nga FDA. Në vendimin e saj, agjencia arriti në përfundimin se këto produkte, "siç përdoren realisht nga konsumatorët, do të reduktonin në mënyrë domethënëse dëmin dhe riskun e sëmundjeve të lidhura me duhanin për përdoruesit individualë të produkteve të duhanit, si edhe do të sillnin përfitime për shëndetin e popullatës në tërësi, duke marrë parasysh si përdoruesit e produkteve të duhanit, ashtu edhe personat që aktualisht nuk përdorin produkte të duhanit."
Sipas Philip Morris International (PMI), ky vendim përbën një moment të rëndësishëm në ofrimin e informacionit të saktë dhe të bazuar në shkencë për përdoruesit e rritur të produkteve me nikotinë.
"Vendimi i FDA-së është një moment i rëndësishëm për më shumë se 45 milionë konsumatorë të rritur të nikotinës në Shtetet e Bashkuara," deklaroi Stacey Kennedy, CEO e PMI U.S. "Lajmi i sotëm siguron që këta të rritur të kenë akses në informacion të saktë dhe të bazuar në shkencë, duke përfshirë provat e autorizuara nga FDA se kalimi nga cigaret tek ZYN redukton riskun e sëmundjeve të lidhura me duhanpirjen, si sëmundjet e zemrës dhe kanceri i mushkërive," shtoi ajo. "Në një kuptim më të gjerë, ky vendim forcon qasjen e bazuar në shkencë të agjencisë për vlerësimin e produkteve sipas nivelit të riskut dhe për komunikimin transparent të këtyre gjetjeve."
Çfarë do të thotë autorizimi MRTP?
Autorizimi MRTP do të thotë se FDA ka lejuar që një produkt duhani ose nikotine të promovohet me deklarata specifike mbi riskun e modifikuar ose ekspozimin e reduktuar, pasi ka shqyrtuar provat shkencore përkatëse. Kjo nuk do të thotë se produkti është pa risk apo se është miratuar nga FDA. Në rastin e ZYN, FDA ka autorizuar PMI U.S. të përdorë deklaratën:
"Përdorimi i ZYN në vend të cigareve ju vendos në një risk më të ulët për kancer të gojës, sëmundje të zemrës, kancer të mushkërive, goditje në tru, emfizemë dhe bronkit kronik."
Siç u përmend më sipër, FDA arriti në përfundimin se produktet ZYN, "siç përdoren realisht nga konsumatorët, do të reduktonin në mënyrë domethënëse dëmin dhe riskun e sëmundjeve të lidhura me duhanin për përdoruesit individualë të produkteve të duhanit, si edhe do të sillnin përfitime për shëndetin e popullatës në tërësi, duke marrë parasysh si përdoruesit e produkteve të duhanit, ashtu edhe personat që aktualisht nuk përdorin produkte të duhanit."
Ndryshe nga cigaret, qeset e nikotinës ZYN nuk përfshijnë djegie të duhanit dhe nuk prodhojnë tym. Ato çlirojnë nikotinën përmes përthithjes në gojë. Si rezultat, të rriturit që kalojnë plotësisht nga cigaret tek ZYN mund të reduktojnë ndjeshëm ekspozimin ndaj shumë prej substancave të dëmshme që krijohen gjatë djegies së duhanit.
Nga autorizimi për tregtim tek klasifikimi si risk i modifikuar
Në janar të vitit 2025, ZYN u bë produkti i parë në kategorinë e qeseve të nikotinës që u autorizua për tregtim në Shtetet e Bashkuara, pas një vlerësimi të plotë shkencor nga FDA.
Me këtë vendim të fundit, PMI tashmë zotëron klasifikimin MRTP në disa kategori produktesh pa tym, përfshirë qeset e nikotinës ZYN, pajisje dhe konsumabël të përzgjedhur IQOS, si edhe produktet General snus.
Provat shkencore që mbështetën vendimin
Si pjesë e procesit të vlerësimit, FDA shqyrtoi të dhëna që tregonin se një pjesë e konsiderueshme e duhanpirësve të rritur që kaluan tek ZYN ose e kishin ndërprerë plotësisht pirjen e cigareve ose kishin ulur ndjeshëm konsumin e tyre.
Sipas të dhënave të shqyrtuara nga agjencia:
- Më shumë se gjysma e përdoruesve të anketuar nuk kishin konsumuar cigare gjatë 30 ditëve të fundit.
- Ndër ata që vazhduan të pinin cigare, 80.7% raportuan ulje të konsumit.
- Prej tyre, 57.2% reduktuan numrin e cigareve të konsumuara në ditë me më shumë se 50%.
Angazhimi i PMI për një të ardhme pa tym
Philip Morris International vijon transformimin e biznesit të saj drejt produkteve pa tym. Kompania raporton se portofoli i saj i produkteve pa tym është tashmë i disponueshëm në më shumë se 105 tregje në mbarë botën dhe përbënte 43% të të ardhurave neto gjatë tremujorit të parë të vitit 2026.
Që nga viti 2008, PMI ka investuar më shumë se 16 miliardë dollarë amerikanë në kërkimin shkencor, vërtetimin shkencor dhe komercializimin e alternativave pa tym për të rriturit që, përndryshe, do të vazhdonin të pinin cigare.