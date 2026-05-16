Fat i jashtëzakonshëm, burri fiton lotarinë dy herë brenda një muaji
Një burrë nga Ohio fitoi një çmim lotarie prej 10,000 dollarësh pak më pak se një muaj pasi fitoi 5,000 dollarë nga një biletë tjetër.
Lojtari i identifikuar vetëm si Richard, tha se ai blen shpesh bileta lotarie.
“Besnikëria e tij” u shpërblye me një fitore prej 5,000 dollarësh nga një short.
Fati e goditi për herë të dytë kur ai fitoi një çmim prej 10,000 dollarësh.
Richard tha se paratë nga fitorja e dyfishtë do të shkojnë për rregullimin e çatisë së shtëpisë. /Telegrafi/