Një burrë nga Ohio fitoi një çmim lotarie prej 10,000 dollarësh pak më pak se një muaj pasi fitoi 5,000 dollarë nga një biletë tjetër.

Lojtari i identifikuar vetëm si Richard, tha se ai blen shpesh bileta lotarie.

“Besnikëria e tij” u shpërblye me një fitore prej 5,000 dollarësh nga një short.

Fati e goditi për herë të dytë kur ai fitoi një çmim prej 10,000 dollarësh.

Richard tha se paratë nga fitorja e dyfishtë do të shkojnë për rregullimin e çatisë së shtëpisë. /Telegrafi/

