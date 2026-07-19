Facebook pëson ndërprerje të mëdha
Përdoruesit e Facebook raportuan probleme të papritura teknike që ndikojnë në qasjen në llogari dhe veçoritë kryesore të platformës.
Meta ende nuk ka lëshuar një shpjegim zyrtar për ndërprerjen, transmeton Telegrafi.
Një ndërprerje e papritur teknike preku përdoruesit e Facebook të dielën, me shumë që raportuan vështirësi në aksesimin e llogarive të tyre ose në përdorimin e veçorive themelore të platformës në të gjithë botën.
Përdoruesit raportuan probleme duke përfshirë përpjekje të dështuara hyrjeje përmes aplikacionit dhe faqes së internetit, si dhe përditësime të ngadalta ose të padisponueshme të News Feed.
Disa përdorues gjithashtu hasën vështirësi në ngarkimin e fotove dhe videove ose në dërgimin e mesazheve përmes shërbimit të lidhur Messenger.
Shumë përdorues të prekur u zhvendosën në platforma alternative të mediave sociale, përfshirë X, për të raportuar ndërprerjen dhe për të ndarë përvojat e tyre. Hashtagu i Facebook filloi të bëhej trend ndërsa ankesat u rritën gjatë ndërprerjes.
Meta, kompania që zotëron Facebook, ende nuk ka lëshuar një deklaratë zyrtare duke shpjeguar shkakun e ndërprerjes teknike ose duke dhënë një afat kohor për një rivendosje të plotë të shërbimeve. /Telegrafi/