ESHS: Rritet me 7% numri i nxënësve dhe studentëve në konviktet e vendit
Numri i nxënësve dhe studentëve të akomoduar në konviktet për arsimin fillor, të mesëm dhe në konviktet studentore gjatë vitit shkollor/akademik 2025/2026 ka arritur në 5.232, që paraqet një rritje prej 7 për qind krahasuar me vitin paraprak 2024/2025, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikës.
Gjatë vitit 2025/2026, në vend funksiononin 9 konvikte studentore dhe 19 konvikte për nxënës të shkollave fillore, të mesme dhe të mesme fetare. Në to ishte siguruar akomodim për 3.427 studentë, 1.750 nxënës të shkollave të mesme, 55 nxënës të shkollave fillore, 31 nxënës të shkollës së mesme fetare ortodokse dhe 57 nxënës të shkollës së mesme fetare islame.
Top Lajme
Jobs
Real Estate