ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Shtëpia e Bardhë ka publikuar një video në X, ku presidenti amerikan, Donald Trump, flet për Samitin e NATO-s në Turqi, duke e cilësuar atë si një sukses të madh.

“Sapo përfunduam një Samit shumë të suksesshëm të NATO-s këtu në Turqi dhe dua të falënderoj presidentin Erdogan, i cili është vërtet një njeri i madh. Ai është një udhëheqës i shkëlqyer”, dëgjohet të thotë Trump.

“Dua gjithashtu të falënderoj Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Ruta. Mark është një person i jashtëzakonshëm, i zgjuar dhe një udhëheqës i madh. Nuk është e lehtë të drejtosh kaq shumë liderë”, shtoi ai.



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Presidenti amerikan tha se gjatë samitit zhvilloi bisedime me disa liderë botërorë, përfshirë takime dypalëshe me presidentin Erdogan, presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe liderin sirian Ahmed al-Sharaa.

Sipas Trumpit, në çdo bisedë ishte e qartë se “Amerika është rikthyer” dhe se ajo është “më e fortë, më e madhe dhe më mirë se kurrë më parë”.

Video përfundon me fjalët: “Ky ishte një samit jashtëzakonisht i suksesshëm. Dua vetëm të them se në atë sallë kishte një ndjenjë të jashtëzakonshme miqësie dhe vullneti të mirë”. /Telegrafi/

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