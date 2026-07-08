Erdogan: Turqia po merr masat e nevojshme për të rritur shpenzimet e mbrojtjes
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka hapur takimin duke thënë se Turqia ka marrë masat e nevojshme për të arritur një objektiv prej 5% të shpenzimeve të mbrojtjes deri në vitin 2030.
Anëtarët ranë dakord në samitin e vitit 2025 të investojnë 5% të PBB-së (produktit të brendshëm bruto) në mbrojtje dhe në forcimin e forcave të tyre të armatosura deri në vitin 2035, pas ankesave të Donald Trump se aleatët nuk po paguanin pjesën e tyre të drejtë.
Erdogan tha se Turqia tani synon ta arrijë këtë objektiv pesë vjet më herët, transmeton Telegrafi.
Ai tha gjithashtu se aleanca kishte ndarë një buxhet shtesë prej 24 miliardë dollarësh për projektin e saj të kupolës së çeliktë për të forcuar raketat e mbrojtjes ajrore të NATO-s.
Erdogan vazhdoi duke u kërkuar vendeve të heqin kufizimet në bashkëpunimin e industrisë së mbrojtjes, dhe "të përmbahen nga marrja e vendimeve dhe kryerja e veprimeve që mund të dobësojnë integritetin e aleancës dhe marrëdhëniet transatlantike". /Telegrafi/