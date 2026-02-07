Epstein u përpoq të fusë vetura të rralla në SHBA
Gjithmonë ka diçka që nuk mund ta kesh.
Kjo dukej se shtrihej edhe tek shija për veturat e pedofilit të ndjerë, Jeffrey Epstein.
Në email-et e panumërta të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë janë shfaqur biseda të shumta me Elon Musk, si dhe biseda për importimin e një numri të vogël automjetesh që nuk ofroheshin në SHBA.
Në fund të vitit 2014 dhe fillim të vitit 2015, Epstein ishte i interesuar të blinte një Toyota Century.
Epstein anashkaloi kanalet normale dhe i bëri bashkëpunëtorët të pyesnin njerëz në Toyota.
Megjithatë, ai u refuzua pasi zyrtarët i shpjeguan se për të ofruar një Century në SHBA, do të duhej të ishte në përputhje me rregulloret e SHBA-së.
Kjo do të kërkonte një sërë ndryshimesh dhe nuk do të ia vlente të ofronte vetëm një automjet.
Kjo është diçka e qartë, por bashkëpunëtori i Epsteinit sugjeroi të gjendej një tregtar që do të dërgonte një Century në Amerikë dhe më pas do ta modifikonte atë për të përmbushur standardet federale të sigurisë.
Përpara se të shihte Century, Epstein ishte i interesuar të blinte një limuzinë Hyundai Equus.
Ai pyeti një bashkëpunëtor nëse modeli ofrohej në New York apo nëse mund të importohej një i tillë.
Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij diskutuan gjithashtu një shumëllojshmëri automjetesh të tjera, duke përfshirë Chevrolet Express, Nissan NV dhe Ford Transit.
Ai gjithashtu dukej i interesuar për automjete nga Maybach dhe Rolls-Royce. /Telegrafi/