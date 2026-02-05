Epstein spiun i Rusisë? Polonia nis hetimet për dyshimet që po trondisin gjithë botën
Polonia do të nisë një hetim mbi lidhjet e mundshme midis pedofilit të ndjerë Jeffrey Epstein dhe inteligjencës ruse, si dhe çdo ndikim të tij në Poloni, ka njoftuar kryeministri polak Donald Tusk.
Publikimi i fundit nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së i miliona dokumenteve të brendshme që lidhen me Epstein ka zbuluar lidhjet e financierit të ndjerë dhe abuzuesit seksual me shumë njerëz të shquar në politikë, financa, akademi dhe biznes - si para ashtu edhe pasi ai u deklarua fajtor në vitin 2008 për akuzat për prostitucion, shkruan Reuters.
Tusk tha në një takim qeveritar se autoritetet do të krijojnë një ekip për të hetuar çdo pasojë të mundshme në Poloni nga krimet e Epstein.
Gjithashtu, do të hetohet veçanërisht përfshirja e mundshme e shërbimeve sekrete ruse.
“Gjithnjë e më shumë pista, gjithnjë e më shumë informacione dhe gjithnjë e më shumë komente në shtypin global lidhen me dyshimin se ky skandal i paparë pedofilie është bashkëorganizuar nga shërbimet e inteligjencës ruse”, tha Tusk.
"Nuk kam nevojë t'ju tregoj se sa serioze është për sigurinë e shtetit polak mundësia gjithnjë e më e mundshme që shërbimet ruse të inteligjencës të kenë bashkëorganizuar këtë operacion. Kjo mund të nënkuptojë vetëm se ata gjithashtu posedojnë materiale kompromentuese kundër shumë udhëheqësve që janë ende aktivë sot", shtoi ai. /Telegrafi/