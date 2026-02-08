Emini: Dezinformimi po përdoret nga Serbia si instrument destabilizimi
Hulumtuesi i Institutit “Octopus”, Ridvan Emini, ka vlerësuar se dezinformimi vazhdon të mbetet një nga instrumentet kryesore të Aleksandër Vuçiqit për destabilizim në Kosovë dhe rajon.
Sipas Eminit, propaganda shtetërore serbe, në vazhdimësi, përpiqet ta paraqesë Kosovën si shtet jofunksional dhe burim tensioni, përmes fabrikimit të lajmeve të rreme dhe shpërndarjes së narrativave manipuluese.
Ai ka përmendur si shembull të fundit raportimin e mediumit serb Blic.rs, i cili ka pretenduar se “një grup shqiptarësh” ka qëlluar me mbi 100 plumba ndaj policisë serbe në një fshat të Kurshumlisë, duke shtuar se grupi më pas është larguar drejt Kosovës.
Emini thekson se ky raportim është i pabazuar, pasi nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, prova apo burime të pavarura që e mbështesin këtë pretendim.
Sipas tij, pretendimi bëhet edhe më i pabesueshëm duke marrë parasysh faktin se fshati Parada ndodhet më shumë se tre kilometra në thellësi të territorit të Serbisë dhe larg rrugëve që lidhen me Kosovën.
Ai rikujton se raste të ngjashme janë përsëritur edhe më herët. Në nëntor të vitit 2025, autoritetet dhe mediat serbe kishin pretenduar se “një grup i armatosur shqiptarësh” kishte shtënë ndaj Ushtrisë së Serbisë pranë bazës ushtarake “Debella Gllava” në Bujanoc. Ky pretendim ishte demantuar nga Policia e Kosovës, e cila kishte konfirmuar se nuk kishte ndodhur asnjë incident i tillë.
Sipas Eminit, realiteti në terren kishte qenë i kundërt, pasi brenda territorit të Kosovës ishin arrestuar gjuetarë të armatosur serbë të armatosur, të cilët kishin hyrë ilegalisht në fshatin Sfircë.
Ai shton se kësaj ngjarjeje i kishte paraprirë edhe plagosja dhe kidnapimi i shtetasit të Kosovës, Milan Vukashinoviq, nga xhandarmëria serbe.
Emini vlerëson se Serbia po e përdor shpifjen dhe dezinformimin si formë të “luftës hibride”, me synim krijimin e konfuzionit dhe zhvendosjen e vëmendjes nga veprimet e veta, duke tentuar ta portretizojë Kosovën si faktor destabilizues, ndonëse, sipas tij, propaganda shtetërore serbe mbetet një nga burimet kryesore të pasigurisë në rajon.