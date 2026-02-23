Emigranti që punon si pastrues i shpëton jetën 7-vjeçarit që ra nga dritarja e apartamentit në Rusi, e kapi pa u përplasur në tokë
Një pastrues migrant është shpallur hero pasi kapi një djalë shtatëvjeçar duke rënë nga dritarja e një apartamenti 24 metra të lartë në Rusi.
Një video tregon momentin e tmerrshëm kur fëmija, Sasha, bie nga kati i shtatë i një dritareje në një pallat të Shën Petersburgut, transmeton Telegrafi.
Fqinjët e kishin parë djalin e vogël - nëna e të cilit është një influencuese - duke u lëkundur në prag të dritares dhe i bërtitën të kthehej brenda ndërsa përpiqeshin të ngrinin alarmin.
Pastruesi uzbek Khairullo Ibadullayev, 37 vjeç, pa rrëmujën dhe veproi menjëherë. Ai e gjeti veten direkt poshtë Sashës ndërsa binte nga dritarja e një ndërtese të lartë në rrugën Petrozavodskaya.
Kujdestari arrin ta kapë djalin dhe të dy rrëzohen së bashku në një grumbull dëbore. Por telashet nuk kishin mbaruar ende, pasi heroi e kuptoi se djali nuk po merrte frymë.
Ndërkohë, nëna e djalit, Nadezhda Amrani, 47 vjeç - e cila ka më shumë se 50,000 ndjekës në mediat sociale - thuhet se nuk e dinte që djali i saj ishte zhdukur deri rreth 10 minuta pas rënies.
Ibadullayev, i cili punon si kujdestar në ndërtesë, tha: “Po qaja dhe bërtisja, por askush nuk po e largonte fëmijën nga dritarja”.
“Ai po luante në prag të dritares. I bërtita të hynte brenda, por ai nuk më dëgjoi. Pastaj ra. E kapa, këmbët e tij u prekën këtu dhe rashë edhe unë. Ishte e qartë që djali nuk po merrte frymë. Fillova t’i masazhoja gjoksin dhe pastaj e dëgjova të merrte frymë. Pas kësaj, ai ishte mirë”, shtoi ai.
Djali e goditi Ibadullayev në gjoks ndërsa ra dhe të dy ranë në borë. Nëna e djalit, Amrani, kishte shkuar vetëm shkurt në kuzhinë ndërsa djali i saj po luante në një tabletë në dritare.
Kur u kthye te djali i saj, ajo u përball me pamjen e tmerrshme të një dritareje të hapur bosh dhe djalin e saj askund. /Telegrafi/
Amrani e quan veten një “arkitekte strategjie” të mediave sociale duke deklaruar: “Unë i motivoj gratë të bëjnë zgjedhje. Unë i ndaj me bujari përvojat e mia”.
Ndërsa nëna mbeti e hutuar shtatë kate më sipër, Ibadullayev po i shpëtonte jetën të birit duke i kryer kompresime në gjoks derisa mbërritën shërbimet e urgjencës.
Sasha u dërgua me urgjencë në spital ku mbetet në kujdes intensiv, por në një gjendje të qëndrueshme. /Telegrafi/