Ekzekutime brutale në Korenë e Veriut, viktimat u rrahën për vdekje me çekiç - shtatzëna u qëllua dhe burri u vra sepse i la breshkat e vogla të ngordhnin
Detaje tronditëse lajmesh kanë dalë në dritë mbi dënimet ekstreme të dhëna në Korenë e Veriut, duke përfshirë të burgosur të rrahur për vdekje me çekiç, një grua shtatzënë të ekzekutuar dhe një menaxher ferme të qëlluar pasi zemëroi Kim Jong Un.
Në disa nga rastet më tronditëse, të burgosurit u vranë në 'ekzekutime të fshehta brenda' duke përdorur armë të forta, ndërsa të arratisurit thanë se ishin dëshmitarë të të shtënave me armë të tilla ndaj të miturve pavarësisht pretendimeve zyrtare se dënime të tilla janë të ndaluara.
Një menaxher u ekzekutua gjithashtu pasi të gjitha breshkat e vogla në një fermë shtetërore ngordhën, me burime që thonë se ai u qëllua për vdekje pak pasi Kim qortoi zyrtarët gjatë një vizite, transmeton Telegrafi.
Rrëfimet shqetësuese zbulohen në një raport të ri nga Grupi i Punës për Drejtësi Tranzicionale, i cili hartëzon ekzekutimet në të gjithë shtetin sekret dhe zbulon se si vrasjet u rritën gjatë pandemisë Covid.
Imazhet e përfshira në raport zbulojnë shkallën e vrasjeve, duke treguar vende të dyshuara ekzekutimi në të gjithë Korenë e Veriut, duke përfshirë poligonet e qitjes pranë aeroporteve, fushat e futbollit dhe gjithashtu në fusha të largëta.
Metodat e ekzekutimit ndryshojnë sipas vendndodhjes, me shumë vende në zona të ndërtuara ku do të dëgjoheshin të shtëna me armë zjarri, duke e bërë përdorimin e instrumenteve të forta më të mundshëm.
Koreja e Veriut rriti ndjeshëm ekzekutimet gjatë pandemisë Covid-19, veçanërisht për konsumimin e dramave të Koresë së Jugut, K-pop dhe veprave të tjera penale të kulturës dhe politikës së huaj, tregoi një raport i publikuar të martën.
Pheniani mbylli kufijtë e saj në janar 2020 për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, me hulumtime dhe raporte mediatike që tregojnë se kombi i izoluar diplomatikisht kaloi vitet pasuese duke forcuar sigurinë përgjatë kufijve të saj.
Aktivistët kanë thënë se mbyllja përkeqësoi abuzimet e gjata të të drejtave të njeriut në Korenë e Veriut, qeveria e së cilës shihet gjerësisht si një nga më represivet në botë.
Raporti zbuloi se numri i ekzekutimeve dhe dënimeve me vdekje u dyfishua në gati pesë vitet pas mbylljes së kufirit, krahasuar me të njëjtën periudhë para saj.
Numri i personave të dënuar gjithashtu u trefishua gjatë të njëjtit hark kohor, sipas gjetjeve.
Ai mblodhi të dhëna nga qindra të arratisur të Koresë së Veriut dhe disa media që mbajnë rrjete burimesh brenda kombit sekret, ku nuk ka media të pavarura dhe pak prani ndërkombëtare.
Ai analizoi 144 raste të njohura të ekzekutimeve dhe dënimeve me vdekje, që përfshinin qindra njerëz në total.
Nga 111 ekzekutimet ku metodat ishin të njohura, shumica dërrmuese u kryen me pushkatim, me pushkë ose mitralozë të përdorur në 107 raste.
Por raporti dokumentoi gjithashtu vrasje të rralla dhe veçanërisht brutale, duke përfshirë dy ekzekutime duke përdorur instrumente të topitura si një topuz hekuri dhe një çekiç në të ashtuquajturat ekzekutime 'të mbyllura' ose jo publike.
Në një tjetër shkelje të dukshme të ligjeve të veta, dezertorët raportuan se kishin qenë dëshmitarë të ekzekutimit të grave shtatzëna dhe madje edhe të miturve, pavarësisht pretendimeve të Phenianit se dënime të tilla janë të ndaluara.
Që nga pandemia, autoritetet kanë rritur përdorimin e dënimit me vdekje për vepra të tilla si konsumimi i filmave, dramave dhe muzikës së Koresë së Jugut, tha ai.
Rastet e dënimit me vdekje të lidhura me kulturën, fenë dhe 'besëtytnitë' e huaja u rritën me 250 përqind pas mbylljes së kufirit.
Një tjetër rritje e madhe e ekzekutimeve për krime politike, të tilla si kritika ndaj udhëheqësit Kim Jong Un, mund të sugjerojë që qeveria po 'përgjigjet ndaj pakënaqësisë së brendshme në rritje ose intensifikimit të dhunës shtetërore për të shtypur pakënaqësinë politike', tha raporti.
Pothuajse tre të katërtat e ekzekutimeve u kryen në publik, ku shumica e njerëzve u qëlluan për vdekje.
Vrasjet ndodhën në dhjetëra qytete dhe qarqe, duke përfshirë vende në Phenian, si dhe fusha ajrore, brigje lumenjsh, toka bujqësore dhe oborre minierash ku turma u mblodh për të parë.
Një ekzekutim publik i disa individëve me armë zjarri kundërajrore në poligonin e qitjes së Akademisë Ushtarake Kang Kon thuhet se u kap në imazhe satelitore në vitin 2014.
Ndër rastet më tronditëse të lidhura me regjimin është ekzekutimi i një menaxheri të fermës së breshkave të detit i cili ra në kontakt me Kim.
Media shtetërore e lajmeve tregoi Kim Jong-un duke qortuar zyrtarët në fermën e breshkave të detit Taedonggang, pasi të gjitha breshkat e detit ngordhën për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe ushqimit.
Burimet më vonë thanë se menaxheri u qëllua për vdekje menjëherë pas vizitës, pa ndërhyrje nga zyrtarët pasi Kim kërkoi të "vendoste një shembull".
Qeveria e Koresë së Veriut është akuzuar prej kohësh për abuzime sistematike të të drejtave, duke përfshirë torturën, punën e detyruar dhe kufizime të ashpra të lirisë së shprehjes dhe lëvizjes.
Besohet se ajo drejton kampe të gjera politike burgjesh që mbajnë dhjetëra mijëra të burgosur.
Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar vazhdimisht se situata e të drejtave të njeriut në Korenë e Veriut është përkeqësuar gjatë dekadës së fundit.
Megjithatë, Pheniani vazhdon t'i hedhë poshtë akuzat, duke akuzuar OKB-në për politizimin e çështjes për të minuar regjimin. /Telegrafi/