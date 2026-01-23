Egzon Shkololli: Sporti nuk është luks, është domosdoshmëri – Fillimi është sot
Trajneri i njohur i fitnesit, Egzon Shkololli, ka përcjellë një mesazh të fortë dhe motivues për ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke vënë theksin te rëndësia e aktivitetit fizik dhe kujdesit për shëndetin.
Përmes një statusi të publikuar në llogarinë e tij zyrtare në Facebook, Shkololli ka paralajmëruar se mungesa e kohës për sport sot, shpesh përkthehet në probleme shëndetësore nesër. Ai thekson se trupi dërgon sinjale çdo ditë, por nëse ato injorohen, pasojat janë të pashmangshme, duke u shoqëruar me vizita te mjeku, barna dhe shpenzime të mëdha financiare.
“Sporte nuk është luks, është domosdoshmëri”, ka shkruar ai, duke nënvizuar se investimi në shëndet dhe mirëqenie duhet të nisë sot dhe jo të shtyhet vazhdimisht për një moment tjetër. Sipas Shkolollit, kujdesi për trupin është forma më e mirë e parandalimit të sëmundjeve dhe një zgjedhje e mençur për një jetë më cilësore.
Në mesazhin e tij, trajneri nga Illyrian Sport në Pejë ka ftuar të gjithë që të marrin përgjegjësi për veten, duke e konsideruar fillimin e aktivitetit fizik si një vendim që nuk duhet vonuar. “Fillimi është sot. Jo kur të kem kohë”, përfundon ai, duke përcjellë një thirrje të qartë për veprim dhe ndërgjegjësim. /Telegrafi/