Egjipti i kërkon Izraelit të tërhiqet nga Gaza dhe të rihapë pikën kufitare të Rafahut
Ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty bëri thirrje të dielën për tërheqjen e Izraelit nga Gaza dhe rihapjen e pikës kufitare të Rafah sipas marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar.
Thirrja u bë gjatë takimit të Abdelatty në Kajro me Zëvendës-Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Christopher Landau, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Të dy diplomatët shqyrtuan mënyrat për të forcuar partneritetin strategjik midis Egjiptit dhe SHBA-së, dhe mjetet për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushat politike dhe ekonomike, ka thënë Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Diskutimet u përqendruan gjithashtu në zhvillimet në Gaza, Sudan, rajonin e Bririt të Afrikës dhe sigurinë ujore të Egjiptit.
Abdelatty përshëndeti bashkimin e Egjiptit me "Bordin e Paqes" të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Bordi është një organizatë ndërkombëtare që kërkon të promovojë stabilitetin, të rivendosë qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit, dhe të sigurojë paqe të qëndrueshme në zonat e prekura nga ose të kërcënuara nga konflikti, sipas statutit të saj.
Rihapja e kufirit të Rafahut
Abdelatty theksoi rëndësinë e zbatimit të detyrimeve të fazës së dytë të planit të Trumpit për Gazën, mbështetjen e një komiteti kombëtar të ngarkuar me drejtimin e Gazës dhe vendosjen e shpejtë të një force ndërkombëtare stabilizimi për të monitoruar armëpushimin.
Ai gjithashtu theksoi nevojën për të rihapur pikën e kalimit të Rafahut midis Gazës dhe Egjiptit në të dyja drejtimet dhe për të arritur tërheqjen e Izraelit nga Gaza për të hapur rrugën për rimëkëmbje dhe rindërtim të hershëm, thuhet në deklaratë.
Të dielën, Radioja Ushtarake e Izraelit raportoi se Uashingtoni kishte arritur një mirëkuptim me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në lidhje me rihapjen e pikës së kalimit të Rafahut, një rrugë jetësore për shpërndarjen e ndihmave në Gaza.
Faqja e internetit izraelite e lajmeve Walla tha se pika e kalimit do të hapet më vonë këtë javë.
Plani i armëpushimit ndaloi luftën dyvjeçare të Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 71,000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171,000 të tjerë që nga tetori 2023. /Telegrafi/