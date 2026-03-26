“E kam ni krismën e armës edhe m’ka thanë ik zhduku”, Granit Plava jep versionin e tij për natën kritike kur u vra Liridona Ademaj
I akuzuari Granit Plava gjatë dhënies së mbrojtjes të enjten në Gjykatën Themelore në Prishtinë tha se kishte marrëveshje me të akuzuarin Naim Murseli për ta marrë përgjegjësinë e vrasjes së Liridona Ademajt dhe se të gjitha veprimet e tij ishin në bazë të asaj që ishte marrë vesh me Murselin.
Plava dha versionin e tij për ngjarjen, duke treguar kronologjinë e gjithë asaj që pretendon se ndodhi në ditën kur u vra Liridona Ademaj më 29 nëntor 2023, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Herën e fundit, ai thotë se me Murselin u takuan në një pompë derivatesh ku ishte duke punuar pasi e kishte telefonuar dhe pyetur se ku është. Tha se Kushtrim Kokalla nuk ka qenë pjesë e takimit, dhe se me këtë të fundit vetëm në fillim janë takuar ngase më nuk është përfshirë edhe pse nuk e di a kishte dijeni për rastin.
Atë ditë, Plava thotë se Murseli nuk ishte fare i qetë dhe qëndronte vazhdimisht në telefon, para se të mbërrinin në restorantin ku ishin nisur për të ngrënë, Naimi i kishte thënë se po kthehen në Gjakovë.
Duke folur për blerjen e armës, Granit Plava dha versionin e tij. Ai tha se kur kishin shkuar në vendin ku e blenë armën, i pari e provoi Murseli dhe herën e dytë ai.
“E ka marrë Naimi revolen, e ka shti në xhep edhe kemi shku me i ndërru gomat edhe ky e kish ba planin me i marrë fishekët deri t’i ndërrojmë gomat”, tha ai.
Pas kësaj, sipas tij, Naim Murseli i kishte thënë se duhej të niseshin për në Prishtinë, e që e kishte marrë një veturë me qira. Rrugës, tha se e telefonoi tani e ndjera Liridona, dhe se veturën e Naimit e kishte vozitur ai deri në fshat kur kishin shkuar për ta marrë veturën me qira, të cilën ia kishte paguar Naimi bashkë me karburantin.
Plava thotë se për vrasjen kishte marrëveshje me Murselin: Më tha që edhe Behgjet Pacolli ka qenë në dijeni për këtë rast
Sipas Granit Plavës, e përcolli Naim Murselin deri te rasti ku ndodhi vrasja, ku sipas tij, ai i kishte thënë se do të shkonte e do qëndronte aty para veturës. Tha se veproi si i ka thënë Murseli.
Gjithnjë sipas Plavës, Naim Murseli ia dha lokacionin e restorantit ku më pas kanë shkuar me Liridonën dhe fëmijët. Tha se kur arriti aty, qëndroi në një skaj, derisa ia dha sinjalin Naimi për t’u nisur.
“Unë u nisa për Gjakovë, s’kam ba as 10 metra rrugë, m’ka thirrë edhe një herë në telefon me thirrje të rregullt m’ka thanë ku je edhe e ka ndal. Tani më ka shkru, i thash jam tu shku n’shpi, ma bani t’kam thanë me ardhë te vendi i ngjarjes, i kam thanë nuk e di ku je ti, i kam thanë te pompa- te cila nuk m’ka tregu veç ma ka çu lokacionin te vendi i ngjarjes edhe njëherë rrugës u vonova se ish kanë një aksident te semaforat”, thotë Plava.
Kur arriti në vendin e ngjarjes, i akuzuari Plava thotë se qëndroi sikur i kishte thënë Naimi.
“Para se me shku te vendi i ngjarjes ky kish mbërri te një shitore, ish ndal kur e ka pa kerrin tem që u shku teposhtë. Edhe unë jam ndal me prit ku m’ka thanë ky, ky si e ka pa kerrin tem u ndal 10-15 metra, e kam ni krismen e armës, u ardhë ma ka gjujt armën edhe ka thanë ik zhduku, por unë e kam dëgju krismën”, tha Plava.
Pas kësaj, Plava thotë se hipi në veturë dhe me vrap iku nga vendi i ngjarjes bashkë me armë.
Paraprakisht, i akuzuari Granit Plava tha se familjen e Naim Murselit i ka njohur si milionerë, duke shtuar se edhe shtëpia e tyre në fshat është në vlerë rreth 300 mijë euro.
Më pas, Granit Plava tha se tash e tutje dëshiron ta shfrytëzojë të drejtën që të mbrohet në heshtje. /BetimipërDrejtësi/