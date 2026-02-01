E dërguara amerikane arrin në Venezuelë për të rihapur misionin diplomatik pas shtatë vitesh
E dërguara më e lartë e Shteteve të Bashkuara për Venezuelën ka mbërritur në Karakas për të rihapur një mision diplomatik amerikan, shtatë vjet pasi marrëdhëniet u ndërprenë.
Laura Dogu njoftoi mbërritjen e saj në një postim në X të shtunën, duke thënë: "Unë dhe ekipi im jemi gati për të punuar", transmeton Telegrafi.
Ky veprim vjen pothuajse një muaj pasi forcat amerikane rrëmbyen presidentin e atëhershëm të Venezuelës, Nicolas Maduro, nga pallati presidencial në Karakas, me urdhër të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Maduro u dërgua më pas në një burg në Nju Jork dhe po përballet me akuza për trafik droge dhe konspiracion narkoterrorizmi.
Ky veprim është kritikuar gjerësisht si shkelje e ligjit ndërkombëtar.
Ministri i Punëve të Jashtme i Venezuelës, Yvan Gil, shkroi në Telegram se e kishte pritur Dogun dhe se bisedimet do të përqendroheshin në krijimin e një "udhërrëfyesi për çështjet me interes dypalësh", si dhe në "adresimin dhe zgjidhjen e dallimeve ekzistuese përmes dialogut diplomatik dhe në bazë të respektit të ndërsjellë dhe ligjit ndërkombëtar".
Dogu, e cili më parë shërbeu si ambasadore e SHBA-së në Honduras dhe Nikaragua, u emërua në rolin e të ngarkuares me punë në Njësinë e Çështjeve të Venezuelës, me seli në ambasadën e SHBA-së në Bogota, Kolumbi.
Venezuela dhe SHBA-të ndërprenë marrëdhëniet diplomatike në shkurt të vitit 2019, në një vendim të Maduros pasi Trump i dha mbështetje publike ligjvënësit venezuelas Juan Guaido, i cili pretendoi të ishte presidenti i përkohshëm i vendit në janar të atij viti.
Ministri i Pushtetit Popullor për Brendshëm, Diosdado Cabello, një nga politikanët më të fuqishëm të Venezuelës dhe një besnik i Maduros, tha më herët në janar se rihapja e ambasadës amerikane në Karakas do t'i jepte qeverisë venezuelase një mënyrë për të mbikëqyrur trajtimin e presidentit të rrëzuar.
Edhe pse administrata Trump ka pretenduar se rrëmbimi i Maduros ishte i nevojshëm për arsye sigurie, zyrtarët gjithashtu i kanë formuluar vazhdimisht interesat e tyre në Venezuelë rreth kontrollit të rezervave të saj të mëdha të naftës, të cilat janë më të mëdhatë në botë.
Që nga rrëmbimi, Trump ka ushtruar presion mbi presidenten e përkohshme Delcy Rodriguez që të hapë sektorin e naftës së shtetëzuar të vendit për firmat amerikane.
Të dy vendet kanë arritur një marrëveshje për të eksportuar deri në 2 miliardë dollarë naftë bruto venezueliane në SHBA, dhe të enjten, Rodriguez nënshkroi në ligj një projektligj reforme që do të hapë rrugën për rritjen e privatizimit.
Legjislacioni u jep firmave private kontroll mbi shitjen dhe prodhimin e naftës venezuelase dhe kërkon që mosmarrëveshjet ligjore të zgjidhen jashtë gjykatave venezuelase, një ndryshim i kërkuar prej kohësh nga kompanitë e huaja, të cilat argumentojnë se sistemi gjyqësor në vend dominohet nga partia socialiste në pushtet.
Projektligji gjithashtu do të kufizojë të drejtat e autorit të mbledhura nga qeveria në 30 përqind.
Administrata Trump tha në të njëjtën ditë se do të lehtësonte disa sanksione mbi sektorin e naftës së Venezuelës dhe do të lejonte transaksione të kufizuara nga qeveria e vendit dhe kompania shtetërore e naftës PDVSA, që ishin të nevojshme për një listë të gjatë aktivitetesh të lidhura me eksportin që përfshijnë një "entitet të themeluar amerikan".
Trump ka njoftuar se urdhëroi rihapjen e hapësirës ajrore tregtare të Venezuelës, dhe "informoi" Rodriguez se kompanitë amerikane të naftës së shpejti do të mbërrinin për të eksploruar projekte të mundshme në vend.
Të premten, Rodriguez njoftoi një projektligj amnistie që synonte lirimin e qindra të burgosurve në vend dhe tha se do të mbyllte El Helicoide, një burg famëkeq i shërbimit sekret në Karakas, për t'u zëvendësuar me një qendër sportive dhe kulturore.
Ky veprim ishte një nga kërkesat kryesore të opozitës venezuelase. /Telegrafi/