Dyshohet se vrau gruan e tij dhe fshehu trupin e saj, Prokuroria e Shkupit kërkon paraburgim për 51-vjeçarin
Prokuroria Themelore Publike në Shkup mbrëmë lëshoi Urdhër për kryerjen e procedurës hetimore kundër një burri 51-vjeçar për të cilin ekziston dyshim i bazuar se ka kryer vepër penale - Vrasje nga neni 123, paragrafi 2, pika 2 e Kodit Penal.
Më 25 qershor, në zonën e fshatit Letevci, gjatë kryerjes së dhunës në familje, ai me dashje i mori jetën gruas së tij. Atë mbrëmje, i dyshuari e mori gruan nga vendi i saj i punës me automjet, e çoi në një zonë të vështirë për t'u aksesuar ku e sulmoi fizikisht. Ai ia shtypi qafën fort me një pjesë të trupit të tij, ndërsa në të njëjtën kohë ia mbajti gojën dhe hundën të mbyllura në mënyrë që ajo të mos merrte frymë. Viktima rezistoi dhe u mbrojt, por ajo nuk mundi të ikte dhe u mbyt dhe vdiq në vend. I dyshuari e fshehu trupin e saj nën degë midis pemëve, dhe të nesërmen e raportoi zhdukjen e gruas së tij në polici.
Më 27 qershor, ai u tha tre të njohurve se e dinte se ku ishte gruaja, sepse ajo i ishte shfaqur në ëndërr dhe i kishte thënë se ku të shkonte për ta shpëtuar. Të gjithë shkuan me automjet në vendin ku kishin vënë re trupin e gruas dhe e raportuan në polici.
Prokurori publik vlerësoi se në rastin konkret ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik ikjeje, mundësinë që i dyshuari të pengojë procedurën penale duke ndikuar te dëshmitarët, si dhe rrethana që justifikojnë frikën se ai mund të kryejë një krim të ri.
Përveç kësaj, prokuroria mori parasysh në veçanti llojin dhe peshën e krimit, si dhe mënyrën e kryerjes së tij, e cila përfshin një periudhë paraprake planifikimi, por edhe një periudhë kohore pas ngjarjes në të cilën i dyshuari fshehu trupin e palës së dëmtuar, duke krijuar njëkohësisht një imazh të rremë të një bashkëshorti të shqetësuar i cili merr pjesë aktive në kërkimin e saj dhe përpiqet të krijojë një alibi për të shmangur ndjekjen penale. Për këto arsye, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore Penale në Shkup për përcaktimin e masës së paraburgimit./Telegrafi/