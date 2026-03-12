Dyshohet se u dhunua një grua në Rahovec, i dyshuari në arrati
Një rast i dhunimit është raportuar më 11 mars 2026 rreth orës 14:00 në komunën e Rahovecit.
Sipas informacioneve fillestare, një femër kosovare ka raportuar se është dhunuar nga një i dyshuar mashkull kosovar.
Pas raportimit të rastit, autoritetet kanë nisur procedurat për trajtimin dhe hetimin e ngjarjes.
I dyshuari për rastin aktualisht ndodhet në arrati, ndërsa njësitet e Policia e Kosovës janë duke punuar për identifikimin dhe kapjen e tij.
Rasti është iniciuar si “Dhunim” dhe mbetet në procedurë hetimore. /Telegrafi/
