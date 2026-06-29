Dyshohet se një 20-vjeçare nga Kosova ka vdekur në një aksident në Gjermani
Një 20-vjeçare nga fshati Damanek i Malishevës dyshohet se ka humbur jetën tragjikisht në Gjermani.
Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi mortor të publikuar nga nga faqja e fshatit Damanek në Facebook, ku bëhet e ditur se viktima është Rina Safet Krasniqi.
“Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se ka humbur jetën tragjikisht në Gjermani, në moshën 20-vjeçare, Rina Safet Krasniqi nga fshati Damanek”, thuhet në njoftim.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura rrethanat e aksidentit apo detaje të tjera lidhur me ngjarjen. /Telegrafi/
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