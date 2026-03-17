Dyshohet për mashtrime në Kosovë dhe Gjermani, arrestohet i dyshuari për shpëlarje parash
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka arrestuar të martën një person të dyshuar me inicialet A.B., nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “shpëlarje e parave”.
A.B. është ndaluar për 48 orë dhe dyshohet se ka përfituar para përmes mashtrimeve ndaj qytetarëve në Kosovë dhe Gjermani, të cilat i kishte deponuar në llogaritë bankare të subjekteve në pronësi të tij.
Brenda afatit ligjor, Prokuroria Speciale do të paraqesë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore të Prishtinës, Departamenti Special./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate