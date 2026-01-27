Dy veturat elektrike të radhës të Toyota-s do të vijnë së shpejti, zbulohet edhe çmimi i tyre
Për vite me radhë, amerikanët kanë kërkuar më shumë opsione elektrike nga Toyota.
Marka ka një reputacion të shkëlqyer për besueshmërinë dhe një lidhje të fortë me drejtimin më të pastër dhe më ekologjik, por linja e saj tërësisht elektrike ka mbetur relativisht e kufizuar, transmeton Telegrafi.
Që nga viti 2022, oferta e saj e vetme e automjeteve elektrike në SHBA ka qenë bZ4X, tani i quajtur bZ.
Dhe në fillim të prodhimit të saj, ky crossover u shoqërua me një autonomi dhe shpejtësi të dobët karikimi.
Toyota planifikon të lansojë dy crossover të tjerë për të plotësuar portofolin e saj me bateri në vitin 2026.
Çmimet do të përcaktojnë performancën e çdo automjeti të ri elektrik - duke përfshirë C-HR kompakt dhe bZ Woodland më të madh - në një mjedis pas kreditimit tatimor.
Dhe, javën e kaluar, Toyota njoftoi në heshtje se sa do të kushtojnë automjetet e saj më të reja elektrike.
C-HR do të fillojë nga 38,450 dollarë për versionin SE, ndërsa versioni XSE do t'ju kushtojë 40,450 dollarë. (Të gjitha çmimet e cituara këtu përfshijnë tarifat e destinacionit).
bZ Woodland, në thelb një version i ngjashëm me furgonin e crossover-it elektrik ekzistues bZ të markës me hapësirë shtesë ngarkese dhe stil të fortë, fillon nga 46,750 dollarë. BZ Woodland Premium kushton 48,850 dollarë.
Çuditërisht, të dy janë dukshëm më të shtrenjtë se homologët e tyre Subaru.
Toyota dhe Subaru zhvillojnë së bashku automjete elektrike, kështu që secila Toyota ka një binjak Subaru pothuajse identik.
Subaru Uncharted (i ngjashëm me C-HR) fillon nga 36,445 dollarë. Kjo është për një model me tërheqje në rrotat e përparme, ndërsa C-HR vjen vetëm në sistemin e tërheqjes në të gjitha rrotat.
Kjo ndihmon në shpjegimin e ndryshimit të çmimit. Krahasuar me modelet "mollë me mollë", modeli më i lirë me tërheqje në të gjitha rrotat Uncharted do të kushtojë 41,245 dollarë.
Nëse thjesht ju pëlqen ky stil karrocerie kompakte dhe nuk ju intereson të keni dy rrota shtesë, Uncharted duket si vlera më e mirë.
Toyota është pyetur nëse është duke u punuar për një C-HR me një motor të vetëm me kosto më të ulët, dhe një zëdhënës refuzoi të komentonte mbi produktin e ardhshëm.
Subaru Trailseeker, të cilin marka e paraqet si një version elektrik të Outback, do të kushtojë 41,445 dollarë për një model bazë.
Kjo është një zbritje prej 5,305 dollarësh krahasuar me modelin e tij binjak bZ Woodland, siç vuri në dukje fillimisht Car & Driver. Të dy kanë sistem standard të tërheqjes në të gjitha rrotat.
BZ, i cili ndodhet midis dy modeleve të reja për sa i përket madhësisë dhe është përditësuar së fundmi me specifikime dukshëm më të mira, do të mbetet automjeti elektrik me koston më të ulët të Toyota-s në SHBA këtë vit.
Modeli i vitit 2026 fillon nga 36,350 dollarë. Pavarësisht se është më i vogël se bZ, C-HR nuk do të jetë oferta elektrike që disa prisnin.
Dy opsione të tjera elektrike nga Toyota - plus një palë Subaru edhe më të aksesueshëm - duhet të ndihmojnë në nxitjen e miratimit të automjeteve elektrike në SHBA gjatë një kohe të pasigurt për shitjet e makinave elektrike.
Të gjitha këto modele vijnë nga fabrika me portin e karikimit NACS në stilin Tesla. Uncharted dhe C-HR premtojnë të dyja afërsisht 480 kilometra autonomi.
Më shumë zgjedhje, veçanërisht nga markat që amerikanët i njohin dhe i duan, shihen gjerësisht si çelësi për të pasur më shumë vende në vende.
Në përgjithësi, anulimet dhe vonesat e shumta që po shohim në tregun e automjeteve elektrike po tejkalohen në një farë mase nga afërsisht 30 modelet e reja elektrike që do të lansohen në SHBA këtë vit.
Por, nëse dëshironi një Toyota elektrike edhe më të përballueshme, mund t'ju duhet të prisni për Corolla elektrike. /Telegrafi/