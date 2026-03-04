Dy vëllezër po përgatiten për një udhëtim epik drejt Kupës së Botës me vlerë 23 mijë euro, 7,200 km të gjatë nëpër 25 shtete amerikane
Dy vëllezër po përgatiten për aventurën e jetës, një udhëtim me vlerë rreth 23,000 euro, gjatë të cilit do të udhëtojnë më shumë se 7,200 kilometra nëpër 25 shtete amerikane për të mbështetur ekipin e futbollit të Anglisë në Kupën e Botës 2026 në SHBA.
Paul (46 vjeç) dhe Kevin (44 vjeç) Franklin, tifozë të zjarrtë të futbollit, e kishin planifikuar tashmë udhëtimin e tyre epik në detaje gjashtë muaj para ndeshjes së parë të turneut.
Aventura e tyre, e cila do t'u kushtojë rreth 11,500 euro për person, përfshin tetë fluturime, pesë udhëtime me autobus, tre udhëtime me tren dhe një makinë me qira. Madje është planifikuar edhe një udhëtim 48-orësh me autobus për në Mexico City.
Për të mbajtur kostot të ulëta, vëllezërit do të marrin në Shtetet e Bashkuara vetëm bagazhe dore, disa fanella të Anglisë, pantallona të shkurtra dhe krem kundër diellit, pasi presin vapë të fortë.
Paul, një agjent udhëtimesh nga Chalfont St Giles në Buckinghamshire, planifikon të qëndrojë për 40 ditët e plota të turneut, me kusht që Anglia të arrijë në finale. Ata llogaritën se do të shpenzojnë rreth 540 euro vetëm për karburant.
Ata do të përpiqen të ulin kostot e akomodimit duke fjetur me miqtë për një pjesë të kohës, ndërsa kalojnë shumicën e netëve në akomodimet dhe motelet më të lira Airbnb që mund të gjejnë, disa prej të cilave kushtojnë vetëm 35 euro nata.
Për ta bërë udhëtimin edhe më të veçantë, ata planifikojnë të vizitojnë destinacione të famshme amerikane si Las Vegasi dhe Ujëvarat e Niagarës.
“Ky do të jetë udhëtimi i jetës. Ne i rezervuam fluturimet gjashtë muaj më parë dhe vetëm tani kemi përfunduar planifikimin e pjesës tjetër të itinerarit. Ishte një sfidë e vërtetë, organizimi i transportit nëpër kaq shumë vende nuk është aspak i lehtë”, ka thënë Paul.
Ai shton se udhëtimi, akomodimi dhe biletat do t'u kushtojnë atyre gjithsej pak më pak se 11,500 euro për person.
Vëllezërit luanin futboll në ligat e ulëta kur ishin të vegjël, por Kevin nuk tregoi shumë interes për futbollin për vite me radhë. E gjitha kjo ndryshoi pasi ai ndoqi gjysmëfinalen e Anglisë kundër Holandës në Berlin.
“Ai u rrëmbye plotësisht nga atmosfera. Që atëherë udhëtojmë së bashku për ndeshjet e Anglisë, është një përvojë e jashtëzakonshme".
Ata thonë se gratë e tyre e mbështetën me entuziazëm idenë e shkuarjes në Kupën e Botës në SHBA.
“Për shkak të punës dhe detyrimeve familjare, nuk kemi shpesh mundësinë të kalojmë kohë së bashku, kështu që kjo është një mundësi e shkëlqyer për t'u lidhur si vëllezër”.
Paul planifikon të qëndrojë të gjitha 40 ditët, ndërsa Kevin do të duhet të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar për punë një javë para përfundimit të turneut.
“Kemi bërë gjithçka që mundemi për të ulur kostot – udhëtojmë vetëm me bagazhe dore, zgjedhim akomodimin më të lirë dhe, nëse është e nevojshme, madje flemë edhe në makinë", thonë ata duke qeshur.
Në fund, ata shtojnë me optimizëm.
“Është koha që Anglia më në fund të fitojë titullin”, përfunduan vëllezërit anglezë. /Telegrafi/