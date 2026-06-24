Dy miliardë të hedhura dëm, ministri gjerman i Mbrojtjes anulon fregatën më të madhe në botë
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius dëshiron anije më të vogla për marinën gjermane në vend të fregatës më të madhe të planifikuar në botë, raporton Der Spiegel - me 2 miliardë euro të investuara tashmë në projekt.
Të mërkurën, kontraktori i mbrojtjes TKMS hapi tregtinë rreth dhjetë përqind më lart, ndërsa gjigandi i industrisë Rheinmetall regjistroi një humbje të ndjeshme. Shkaku: Pistorius tani dëshiron të ndërtohen tetë fregata më të vogla në vend të fregatës më të madhe në botë, F-126, transmeton Telegrafi.
Der Spiegel raportoi të martën se mega-projekti ishte anuluar. Ndërsa lajmi është një nxitje për kompaninë gjermane TKMS, ai mund të jetë i kushtueshëm për taksapaguesit.
Projekti u lansua për herë të parë nga Ursula von der Leyen (CDU) gjatë mandatit të saj si ministre e Mbrojtjes. Në vitin 2020, pasardhësi i saj Boris Pistorius (SPD) porositi super-fregatën F-126 nga kantieri detar holandez Damen.
Pas vonesave dhe problemeve të tjera, ndërtuesi gjerman i anijeve Lürssen Naval Vessels — që nga blerja nga Rheinmetall — u vu në krye të projektit në vitin 2025.
Anëtarët e Bundestagut vlerësojnë se rreth 2.3 deri në 2.4 miliardë euro janë investuar tashmë në projektin e fregatës, sipas Die Welt.
Në vend të F-126 — së fundmi e planifikuar për dorëzim në vitin 2029 — tetë fregata më të vogla të klasit MEKO A-200 tani do të porositen nga TKMS.
Çdo anije do të kushtojë rreth 1.6 miliardë euro, raporton Die Welt, megjithëse çmimi për njësi për transhin e dytë pritet të jetë më i ulët.
Me rreth 120 metra gjatësi dhe një zhvendosje prej 4,200 tonësh, anijet luftarake që po shqyrtohen tani janë dukshëm më të vogla se F-126, e cila duhej të kishte një gjatësi prej 166 metrash me një zhvendosje prej 10,500 tonësh.
Porosia totale është rritur gjithashtu: fillimisht duhej të bliheshin gjashtë anije luftarake; tani duket se ka të ngjarë të porositen tetë. Sipas njoftimeve, drejtuesit e marinës kanë mbështetur vendimin e ministrit të mbrojtjes për të rishikuar planet për fregatën.
Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë qenë në diskutime nëse dhe si mund të marrin pjesë në operacionet e pastrimit të minave në Ngushticën e Hormuzit, për të lejuar që kjo linjë jetësore globale e transportit detar të operojë lirisht përsëri pas luftës në Iran.
Rëndësia strategjike në rritje e marinës gjermane nënvizohet nga dërgimi i fundit i fregatës Fulda dhe anijes mbështetëse Mosel në Lindjen e Mesme, me rreth 140 personel të Bundeswehr në bord.
Duke operuar pranë bregdetit iranian, anijet gjermane do të mbështeten, ndër të tjera, nga transportuesi francez i aeroplanëve Charles de Gaulle.
Një sondazh i ZDF Politbarometer zbuloi se 57 përqind e të anketuarve mbështetën një vendosje të Bundeswehr në Ngushticën e Hormuzit në rast të një armëpushimi të qëndrueshëm, kundrejt 38 përqind që ishin kundër. /Telegrafi/