Dy gjigantët evropianë pas Avdullahut, Hoffenheim e vlerëson 50 milionë euro
Që nga transferimi i tij nga Basel, Leon Avdullahu është shndërruar në një nga mesfushorët më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm në Bundesligë.
Rritja e shpejtë dhe paraqitjet e vazhdueshme në nivel të lartë kanë tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha evropiane, duke e kthyer atë në një nga emrat më të kërkuar në tregun e transferimeve.
Megjithatë, drejtuesit e Hoffenheimit nuk kanë ndërmend të heqin dorë lehtë nga mesfushori kosovar. Sipas raportimeve nga 'fussballeck', klubi gjerman është jashtëzakonisht i kënaqur me ndikimin e tij dhe po refuzon të gjitha ofertat e ardhura deri më tani.
Avdullahu ka kontratë afatgjatë deri më 30 qershor 2029, çka i jep Hoffenheimit një pozicion shumë të fortë negociues.
Drejtori sportiv i klubit e ka përshkruar Avdullahun si një “gurthemel të projektit të ardhshëm”, ndërsa situata e qëndrueshme financiare e Hoffenheimit bën që largimi i tij gjatë afateve të afërta kalimtare të mos jetë aspak në diskutim.
Edhe pse paga aktuale e lojtarit konsiderohet e kënaqshme, një përmirësim i ndjeshëm i kontratës, në formën e një marrëveshjeje të madhe financiare, pritet të negociohet gjatë verës.
Nga ana taktike, Avdullahu vlerësohet lart për inteligjencën e tij në lojë. Analistët theksojnë se pozicionimi i tij mes vijave i mundëson Hoffenheimit të kalojë me efikasitet nga mbrojtja në sulm, ndërsa qetësia nën presion dhe saktësia në pasime e bëjnë atë një profil të rrallë në futbollin modern evropian. Ai nuk është thjesht një ekzekutues i roleve, por një lojtar që dikton ritmin e lojës, si një veteran me përvojë.
Rritja e vlerës së tij në treg ka qenë e jashtëzakonshme. Pas transferimit për rreth 8 milionë euro, Hoffenheim thuhet se tani kërkon një shumë mes 35 dhe 45 milionë eurove për kartonin e tij. Vëzhguesit e tregut parashikojnë se kjo shifër mund të rritet edhe më tej, duke e bërë Avdullahun një investim strategjik për çdo klub të interesuar.
Interesimi konkret ka ardhur nga disa gjigantë evropianë. Tottenham Hotspur thuhet se ka dërguar vëzhgues pothuajse në çdo ndeshje të Hoffenheimit, duke e konsideruar Avdullahun si një përshtatje ideale për stilin intensiv të lojës në Ligën Premier.
Ndërkohë, edhe AC Milan ka shprehur interes, por një ofertë fillestare u ndal që në start, pas qëndrimit të prerë të Hoffenheimit se lojtari “nuk është në shitje”.
Skenari më realist për një transferim mbetet vera e vitit 2026. Nëse Avdullahu vazhdon të shkëlqejë në Bundesliga dhe lë gjurmë edhe në kualifikueset e Kupës së Botës me përfaqësuesen e Kosovës, vlera e tij mund të kalojë lehtësisht shifrën e 50 milionë eurove. Me një saktësi pasimesh mbi 90 për qind, ai tashmë ka fituar reputacionin si lojtari me “shkallën më të ulët të gabimeve” në kampionatin gjerman. /Telegrafi/