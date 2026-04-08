Dukagjini shkatërron Ballkanin në Suharekë, finalja e Kupës së Kosovës duket afër
Dukagjini ka bërë një hap të madh drejt finales së Kupës së Kosovës, pasi mposhti në udhëtim Ballkanin me rezultat 3-0, në ndeshjen e parë gjysmëfinale.
Skuadra nga Klina e nisi furishëm takimin dhe kaloi në epërsi që në minutën e 8-të, kur Hekuran Berisha realizoi një supergol për 0-1.
Pak para përfundimit të pjesës së parë, mysafirët fituan penallti, ndërsa nga pika e bardhë i saktë u tregua Mërgim Pefqeli, duke dyfishuar epërsinë në 0-2.
Në pjesën e dytë, Ballkani u përpoq të reagojë dhe krijoi disa raste, por nuk arriti të konkretizojë.
Goditja përfundimtare erdhi në fundin e ndeshjes, kur Meris Maliqi realizoi për 0-3, duke e afruar shumë Dukagjinin me finalen.
Takimi i dytë do të zhvillohet në Klinë, ku Dukagjini tashmë ka një avantazh të madh dhe është shumë pranë sigurimit të një vendi në finale. /Telegrafi/