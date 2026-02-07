Dukagjini dhe Prishtina luajnë vetëm për fitore, formacionet zyrtare
Dukagjini dhe Prishtina kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e vlefshme për javën e 19-të në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Klinasit janë nikoqir të prishtinasve në ndeshjen e parë të sezonit pranveror, e cila pritet të zhvillohet në stadiumin “18 Qershori”, me fillim nga ora 13:00.
Ekipi i Ndue Përgjokajt synon ta nis pranverën me fitore, pas tri barazimeve radhazi në ndeshjet e fundit të vjeshtës.
Në anën tjetër, ekipi i Afrim Tovërlanit vjen nga një humbje prej Dritës dhe një forme të përzier në fund të vjeshtës, kështu që synon ta nis me fitore për të vulosur kandidaturën për titull këtë sezon.
Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.
Dukagjini: Lekaj, Pllana, Basriu, Iseni, Bardhoku; Morina, Xhemajli; Syla, Pefqeli, Zulfiji; Khalid;
Prishtina: Gjokaj; Mokono, Limani, Boueye, Saletic; Zeqiri, Taipi; Bytyqi, Bllaca, Veliu; Iliveski;
