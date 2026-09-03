Dronët detarë ukrainas godasin portin rus në Soçi, pranë pozicioneve të mbrojtjes ajrore Pantsir
Një tjetër sulm ukrainas me dronë e ka vënë në shënjestër një objekt strategjik rus në Detin e Zi. Në orët e mëngjesit të 3 shtatorit, dronë detarë ukrainas sulmuan zonën e portit të Soçit, në rajonin Krasnodar të Rusisë.
Sipas analizës GEOINT të Militarnyi, të mbështetur edhe nga fotografi dhe video të publikuara nga kanali monitorues Exilenova+, sulmi ka shkaktuar shpërthime në zonën e portit.
Banorë lokalë kanë publikuar pamje ku shihet tym i dendur pas shpërthimeve, ndërsa në një tjetër video një dron sipërfaqësor duket se shpërthen drejtpërdrejt pranë një moli, transmeton Telegrafi.
Veçanërisht interesante janë fotografitë që tregojnë një shpërthim pranë një pozicioni ku ndodhej një sistem rus i mbrojtjes ajrore Pantsir.
Сочі 3 вересня 2026 www.youtube.com
Nuk është konfirmuar zyrtarisht nëse sistemi ishte objektivi kryesor, por prania e tij pranë zonës së goditur ka ngritur dyshime se mbrojtja ajrore ruse mund të ketë qenë një nga objektivat e sulmit.
Gjatë incidentit, kanalet lokale raportuan shpërthime të fuqishme në qendër të Soçit dhe u kërkuan banorëve të shmangnin zonën përreth portit.
Ndërkohë, Agjencia Federale Ruse e Transportit Ajror vendosi përkohësisht kufizime për mbërritjet dhe nisjet në aeroportet e Soçit dhe Gelendzhikut, duke e justifikuar vendimin me nevojën për garantimin e sigurisë së fluturimeve.
Ky zhvillim mund të tregojë se sulmi nuk është kryer vetëm me dronë detarë, por mund të jenë përdorur edhe mjete ajrore pa pilot. Megjithatë, deri tani nuk janë publikuar pamje të verifikuara që tregojnë dronë ajrorë duke fluturuar mbi Soçi gjatë sulmit.
❗️The moment of today’s explosion of a Ukrainian surface kamikaze drone next to a Russian ship in Sochi. pic.twitter.com/zpavwj97BW
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 3, 2026
Sulmi vjen pas një tjetër goditjeje të rëndësishme ukrainase muajin e kaluar ndaj bazës dhe portit të marinës ruse në Novorossiysk. Në atë operacion, forcat ukrainase përdorën raketa Neptune, dronë turbojet Palianytsia dhe mjete detare pa ekuipazh.
Zhvillimet tregojnë se Ukraina po vazhdon të zgjerojë përdorimin e mjeteve pa pilot për të goditur infrastrukturën dhe objektivat ushtarake ruse në brigjet e Detit të Zi, duke e çuar luftën gjithnjë e më pranë disa prej qendrave kryesore turistike dhe portuale të Rusisë. /Telegrafi/